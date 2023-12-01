يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بقيادة ميجيل جاموندي في لقاء الجولة الثانية بمجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الأهلي أمام ميجيل جاموندي مدرب يانج أفريكانز قبل موقعة الغد.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد ميجيل جاموندي مدرب يانج أفريكانز

واجه النادي الأهلي ميجيل جاموندي من قبل في 4 مناسبات جاءت كالتالي:

2008 كان ميجيل جاموندي مدربا لـ بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي وحقق الفوز على الأهلي في ذهاب الدور التمهيدي بنتيجة 2-1، وتلقى ميجيل جاموندي الهزيمة أمام الأهلي في الإياب بهدفي متعب وفلافيو

وفي 2020 كان ميجيل جاموندي مدربا للوداد المغربي تلقي الهزيمة أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا 2-0 بكازابلانكا، وتلقي الهزيمة أمام الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا 3-1 بالقاهرة.

مواجهات الأهلي في شهر ديسمبر

الأهلي - يانج أفريكانز التنزاني، الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا السبت 2 ديسمبر السادسة مساء.

الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري، الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا الجمعة 8 ديسمبر التاسعة مساء.

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الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 15 ديسمبر.

وتنطلق النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر.

الأهلى- شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا الثلاثاء 25 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء.

سوف يتم تأجيل المباراة لوقت لاحق، في حالة وصول الأهلي للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي - سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين 25 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء في الدور نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في نظمها الجديد.

وتقام النسخة الحديثة من بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بالإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر 2023.

وذلك بمشاركة الأهلي بطل الدوري والوصيف بيراميدز والرابع مودرن فيوتشر، وأخيرا سيراميكا كليوباترا، بطل كأس رابطة الأندية.

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري بالإضافة للمباراة النهائية من البطولة يوم الخميس 28 ديسمبر.