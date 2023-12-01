الاتحاد العام للمصريين بالخارج: إقبال غير مسبوق للجاليات المصرية على الانتخابات الرئاسية

قال المهندس اسماعيل أحمد علي رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، ورئيس غرفة العمليات بالاتحاد من القاهرة، إن هناك إقبال كثيف وغير علي الانتخابات الرئاسية من أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن غرفة العمليات والمتابعة والتي تضم فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والتي بدأت عملها منذ الساعات الأولى من مساء أمس الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل وهي المدة المقررة لأيام تصويت المصريين فى الخارج، رصدت الغرفة إقبال كبير في القنصلية المصرية بجدة، والرياض بالمملكة العربية السعودية، وايضا إقبال كثيف من المصريين بدول الخليج.

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اتحاد المصريين بالخارج، فيتو

وقال المهندس إسماعيل أحمد علي إنه تلاحظ أيضا إقبال كبير من الجالية المصرية بأوروبا، لافتا إلى أننا في أول أيام فتح باب الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر يبشر بالخير وأننا سنحقق نسبة تصويت أكبر من المتوقع.

اتحاد المصريين بالخارج،فيتو

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ذكرت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مُقيمًا أو مُسافرًا لفترة وجيزة، أن يُدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

اتحاد المصريين بالخارج،فيتو

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصري إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسميا من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.