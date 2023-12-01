أبو الغيط يؤكد أهمية مضاعفة الموارد المالية لمواجهة التغير المناخي

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الجمعة افتتاح أعمال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في دبي.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط شارك في أعمال الشق رفيق رفيع المستوى للمؤتمر المقام تحت شعار "القمة العالمية للعمل المناخي"، والذي افتتحه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور قادة الدول ورؤساء الحكومات من كافة أرجاء العالم.

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وقال المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أشاد خلال زيارته بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات لاستضافة القمة وسعيها الدؤوب لبناء توافق عالمي من شأنه تعزيز العمل الدولي لمجابهة آثار التغير المناخي، كما أشار إلى الأهداف الطموحة التي تسعى القمة إلى تحقيقها من خلال تسريع وتيرة تنفيذ خطط الانتقال إلى بيئة صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050 دون التأثير على مسيرة تحقيق أجندة التنمية المستدامة وكذا حق الدول النامية في القضاء على الفقر وتنفيذ خططها التنموية.

وأكد أبو الغيط أهمية المضي قدما في تنفيذ الالتزامات التي من شأنها ضمان جهد مناخي متوازن يوافق بين موارد الدول ومسؤوليتها في إنتاج الغازات الدفيئة، لاسيما من خلال مضاعفة الموارد المالية المخصصة للتكيف وتيسير حصول الدول النامية عليها، وتفعيل آلية الخسائر والأضرار، ونقل التكنولوجيا، وغيرها من المخرجات التي وافق عليها قادة العالم في قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ.

وأعرب أبو الغيط عن ثقته التامة في قدرة الإمارات على إنجاح قمة المناخ والتوافق على التزامات جديدة من شأنها تسريع تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.

وأفاد رشدي بأن الأمين العام قام على هامش مشاركته بزيارة تفقدية لجناح جامعة الدول العربية في قمة المناخ، الذي تقيمه لأول مرة في تاريخ مشاركتها في قمم المناخ، حيث سيحتضن أكثر من 50 فعالية على مدى فترة انعقاد المؤتمر تعكس التفاعل العربي مع قضايا التغير المناخي، وستعقد الفعاليات ابتداءً من يوم 3 ديسمبر إلى غاية 10 ديسمبر.

وأعرب أبو الغيط عن عميق شكره للحكومة الإماراتية التي ساهمت بشكل فاعل في إقامة الجناح، مؤكدا أن الجامعة العربية ستستمر في بذل كافة جهودها للمساهمة في إنجاح القمة والترويج للمواقف العربية خلالها.