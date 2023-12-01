الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

تشريح جثمان شخص عثر عليه أسفل الطريق الدائري في الوراق

العثور علي جثة، فيتو
العثور علي جثة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثمان شخص مجهول الهوية عثر عليه أسفل الطريق الدائري في منطقة الوراق، لإعداد تقرير الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.

وكشفت تفاصيل مناظرة الجثمان أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، ومصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين، وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وتحديد الجناة والعمل على القبض عليهم، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان المتواجدين في محيط المنطقة.

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العثور على جثة شاب مجهول الهوية أسفل الطريق الدائري

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثمان أحد الأشخاص مجهول الهوية، أسفل الطريق الدائري في منطقة الوراق، ومصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث، وتبين العثور على جثمان شاب مصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.

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