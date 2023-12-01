الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

أقوال ضحايا سيدة بالجيزة انتحلت صفة خدمة عملاء واستخدمت بياناتهم في عمليات شرائية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

استمعت جهات التحقيق لأقوال ضحايا سيدة بالجيزة انتحلت صفة خدمة عملاء، واستولت على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم القروض.

 

وكشفت أحد ضحايا المتهمة في أقوالها، أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، وتلقت اتصالا من سيدة ادعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الاستهلاكية، وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الائتماني لحسابها بالشركة، واستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة واستخدمته في عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكتروني من حساب المبلغة.

Advertisements

 

سيدة انتحلت صفة موظفة خدمة عملاء بأكتوبر

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة بالجيزة لقيامها بالاستيلاء على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم القروض واستخدامها في تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية.

 

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقى بلاغا من مدرسة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة بتلقيها اتصال من سيدة ادعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الاستهلاكية وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الائتماني لحسابها بالشركة، وإستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة واستخدمته في عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكتروني من حساب المبلغة.

 

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنها (عاطلة - لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (3 هواتف محمولة "أحدهم المستخدم في ارتكاب الواقعة" - بطاقتي دفع إلكتروني بإسم المتهمة - دفتر مدون به عدد كبير من أرقام عملاء شركات تمويل قروض السلع الاستهلاكية - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطها الإجرامي").

وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

موظفة خدمة عملاء 6 أكتوبر قسم شرطة أول 6 أكتوبر جرائم الاموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة قسم شرطة الجيزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية

مواد متعلقة

حبس الراقصة قشطة بتهمة إدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالعجوزة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يلتقي عددا من القادة والزعماء المشاركين في قمة دبي (صور)

سعر جرام الذهب اليوم، المؤشر العالمي يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة يانج أفريكانز

أسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر ديسمبر 2023

معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

قمة مصرية بريطانية في دبي، السيسي وسوناك يبحثان مستجدات الأوضاع في غزة

بعد 20 سنة، بيونسيه تعيد ارتداء فستانها في فيلم RENAISSANCE

Advertisements

منوعات

المزيد

معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما

الصين تقرر حرمان أوروبا وأمريكا من مشاهدة الباندا

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع يانج أفريكانز.. ليفربول ضد فولهام.. برشلونة وأتلتيكو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التلفظ بالنية قبل العبادات، أستاذ فقه يجيب

تفسير حلم الكرة في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من الأزمات والمشكلات النفسية

خالد الجندى: حلف اليمين يكون على نية المستحلف وليس الحالف

المزيد
الجريدة الرسمية