تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، ظهر اليوم للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت على ملعب بنيامين مكابا.

وحضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بجانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما تقرر أن يرتدي فريق يانج أفريكانز طاقما مكون من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الرمادي.

كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على بعثة فريق الكرة المتواجدة فى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز غدا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتواصل الخطيب هاتفيا مع محمد الدماطي رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة وأيضا خالد بيبو مدير الكرة من أجل الاطمئنان على البعثة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين غدا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه على ملعب بنيامين مكابا الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما خاض اللاعبون فقرات بدنية عديدة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانا متنوعا للحراس قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

الأهلي، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من المباريات خلال شهر ديسمبر الجاري سواء على مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا أو بطولة كأس العالم للأندية.

مواجهات الأهلي في شهر ديسمبر

الأهلي - يانج أفريكانز التنزاني، الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا السبت 2 ديسمبر السادسة مساء.

الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري، الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا الجمعة 8 ديسمبر التاسعة مساء.

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الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 15 ديسمبر.

وتنطلق النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر.

الأهلى- شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا الثلاثاء 25 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء.

سوف يتم تأجيل المباراة لوقت لاحق، في حالة وصول الأهلي للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي - سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين 25 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء في الدور نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في نظمها الجديد.

وتقام النسخة الحديثة من بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بالإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر 2023.

وذلك بمشاركة الأهلي بطل الدوري والوصيف بيراميدز والرابع مودرن فيوتشر، وأخيرا سيراميكا كليوباترا، بطل كأس رابطة الأندية).

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري بالإضافة للمباراة النهائية من البطولة يوم الخميس 28 ديسمبر.