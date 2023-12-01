الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في حريق شقة بالشيخ زايد

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، تسبب في إصابة مسن بحروق متفرقة، وذلك للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث. 

اندلاع حريق بشقة سكنية بالشيخ زايد

وأصيب مسن بحروق متفرقة بالجسم إثر اندلاع حريق بمحل سكنه في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بنشوب حريق بعقار مكون من 5 طوابق أمام المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد القاطنة بمحافظة الجيزة، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الشقق المجاورة، حيث تترتب على ذلك الحريق إصابة شخص وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلاقي كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

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