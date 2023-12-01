هل يمكن تحويل مبالغ لأشخاص بالخارج من مصر بالجنيه واستلامها بعملة الدولة الأخرى؟

يبحث العديد من العملاء عن إمكانية إرسال أموال إلى أشخاص خارج مصر من خلال إيداع أموال بالعملة المحلية الجنيه واستلامها بعملة تلك الدول المتواجد فيها المحول إليهم.

التحويل خارج مصر

وحول ذلك فإنه يمكن التحويل إلى حساب مستفيد آخر فى دولة أخرى خصما من حساب العميل وإضافة على حساب المستفيد بالبنك الآخر، ويفضل أن يكون التحويل بنفس عملة الحساب.

وفى حالة إرسال تحويل بعملة مختلفة يتم تقديم طلب لتدبير العملة الأجنبية ويتم التحقق من كفاية رصيد العميل بالعملة المحلية اللازمة لتدبير العملة الأجنبية.

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بنك مصر يوضح خطوات التحويل

يسعى عملاء بنك مصر لمعرفة كيفية تحويل أموال من حساب لآخر عبر ماكينات الصراف الآلي ATM.

وقال بنك مصر إنه تم إتاحة خدمة خدمة التحويل على أي ATM لبنك مصر، باستخدام بطاقة الخصم الفوري.

وحول آليات وخطوات التحويل، أوضح بنك مصر لعملائه ما يلي:

شروط التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

التحويل يتم من حساب بنك مصر لحساب آخر داخل بنك مصر.

الحد الأقصى للتحويل في اليوم 30 ألف جنيه

عمولة التحويل 5 جم على أي مبلغ تخصم من المحول منه فقط.

خطوات التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

يتم كتابة رقم الحساب المحول اليه كامل 16 رقم.

التحويل في الحال يخصم من الحساب المحول منه

يضاف للحساب المحول إليه في نفس اللحظة

يصبح متاح للصرف من المحول إليه في نفس الوقت

يتم إرسال رسالة للمحول منه

ملحوظة: في حالة كتابة رقم الحساب المحول إليه خطأ، واتضح أنه يخص عميلا آخر فسيتم التحويل بالفعل ولا يتم رد المبلغ للمحول منه، حيث إن مسئولية كتابة رقم الحساب تقع على عاتق المحولة منه.

المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة ائتمان بنك مصر

يسعى العديد من عملاء بنك مصر للتعرف علي المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة ائتمان من البنك بضمان بطاقة ائتمان بنك آخر.

وتعد تلك الخدمة واحدة من المنتجات المصرفية الخدمية المهمة التي يحرص بنك مصر علي توفيرها للعملاء في فروعه المتعددة.

تفاصيل بطاقات ائتمان بنك مصر

ويمكن لعملاء بنك مصر حاليا إصدار بطاقات بنك مصر الائتمانية بضمان بطاقة ائتمانية مصدرة من بنك آخر وذلك بالنسبة للبطاقات المصدرة بضمان شخصي (الراتب) فقط بناء على الحد الائتماني الممنوح من خلال البنوك الأخرى، وذلك بما لا يتجاوز 50% من العبء الديني الشهري الخاص بالعميل.

وأيضا بناء على انتظام العميل في السداد ويتم إصدار البطاقة حتى 120% من قيمة الحد الائتماني للبطاقة الحالية، وان تكون بطاقة العميل من البنوك الأخرى مر عليها 6 أشهر على الأقل وللتقديم على بطاقة ائتمانية جديدة عن طريق الموقع الإلكتروني.