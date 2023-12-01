الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

أنشيلوتي يتحدث عن إصابة بيلينجهام والإصابات في الريال

أنشيلوتي، فيتو
أنشيلوتي، فيتو

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن موقف جود بيلينجهام من مواجهة غرناطة غدا السبت في الجولة 15 من الدوري الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهد مران اليوم لريال مدريد خروج بيلينجهام منه وإكماله في صالة الألعاب الرياضية.

وتحدث المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "هو جاهز للعب بلا مشكلة".

وواصل: "هو متعب قليلا، كان يعاني من بعض الانزعاج في كاحله وفضلنا عدم إجباره على إكمال المران لكنه سيشارك في المباراة".

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وبسؤاله عن هل طلب من اللاعب الإنجليزي تسجيل 30 هدفا في الموسم أجاب: "لم نطلب منه ذلك أبدا".

وأردف: "هو يسجل الأهداف لقدرته الرائعة على إنهاء الهجمات، عليه الاستمرار على هذا النحو فقط ونحن نحترمه بسبب العمل الذي يقوم به وليس تسجيل الأهداف".

وامتدح أنشيلوتي لاعبه بشدة وقال: "لقد فوجئت به مثلما رأيت ريكاردو كاكا لأول مرة، لديه الكثير من الأشياء تشبهه".

وعن حارس المرمى كيبا قال: "هو متاح للمشاركة بعدما حصل على التصريح الطبي، لكن لونين سيلعب غدا وكيبا أمامه أسبوع للتحضير للقاء ريال بيتيس".

وبسؤاله هل يرغب ناديه في ضم مهاجم في الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير أجاب "كان أدائنا في الصيف جيدا ويمكن رؤية ذلك من خلال النتائج، لكن مشكلة الإصابات سببها التقويم وكثيرة المباريات".

ويتصدر ريال مدريد وجيرونا الترتيب بـ35 نقطة لكل منهما لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الملكي.

أما غرناطة فيأتي في المركز الـ19 وقبل الأخير بسبع نقاط.

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