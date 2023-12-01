افتتاح 5 مساجد جديدة في 4 مراكز بالبحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بالبحيرة، اليوم الجمعة، 5 مساجد جديدة بمراكز أبو حمص، الدلنجات، كفر الدوار، بدر، بتكلفة إجمالية 8 ملايين و450 ألف جنيه في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذلك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

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وتم افتتاح مسجد" الرحمن"، بعزبة الصيرفي بقرية قافلة بأبو حمص، على مساحة 252 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد نجع الأرز بزاوية حمور بالدلنجات على مساحة 207 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و250 ألف جنيه، ومسجد" 5/4 الثورة" بكفر الدوار على مساحة 500 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه، ومسجد " التقوى"ب عبد المجيد المرسي بمركز بدر، على مساحة 430 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، ومسجد "الرحمة" بالدوار بكوم البركة بكفر الدوار على مساحة 155 م 2 بتكلفة إجمالية مليون جنية.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم" أن المتأمل في القرآن الكريم يدرك أنه حافل بالتنبيه على الحذر واليقظة والإعداد، حيث جاء الأمر بالحذر من غضب الله (عز وجل) وعقابه، كما حذرنا الحق سبحانه من الأعداء المتربصين بنا، وأمرنا باليقظة لمخططاتهم والإعداد لمواجهتها ولا شك أن وحدة صفنا الوطني والعربي خير رادع لعدونا وما أحوجنا إلى الاعتصام بحبل الله (عز وجل)، ووحدة صفنا الوطني والعربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تهددنا جميعًا.