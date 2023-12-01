توفير 4352 فرصة عمل في 10 محافظات لشباب الخريجين

جددت وزارة العمل دعوتها إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، وإقامة المشروعات الصغيرة، والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني، وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

وقالت "الوزارة": إنها تلقت طلبات من 35 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 4352 وظيفة مٌتوفرة الأن، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص" خلال شهر ديسمبر 2023 الجاري، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة"،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان،وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

Advertisements

نشرة التوظيف الدورية

وبحسب بيان صحفي اليوم قالت "الوزارة" إن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، وأنها تُعلن اليوم الجمعة عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 10 محافظات،هي: القاهرة، والجيزة، وأسيوط، ودمياط، وبورسعيد، وسوهاج، والإسكندرية، والغربية، والفيوم، وشمال سيناء، في تخصصات: أمن صناعى، وممرضات، ومحاسبين،ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين،ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومدير مصنع، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن،وسائقين، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وظائف لذوى همم بالمحافظات

وجاء في "البيان الصحفي" أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور،مجددًا أيضا دعوته إلى الشباب المصري إلى الإقبال على العمل البحر وفي القطاع الخاص.

يشار إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

وكانت وزارة العمل قد رصدت في تقرير لها مؤخرًا، انخفاض معدل البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى7% خلال عام 2023، نتيجة المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية،وأوضحت أن السياسات استهدفت العمل على المهارات وتنميتها وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب.

ونجحت "الوزارة" في توفير ما يجاوز 7 ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3,418,970 عامل في الداخل، و3,848,140 عامل في الخارج، وأن هناك أدوات للوزارة في التشغيل وهي، النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقًا مع القطاع الخاص، ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.