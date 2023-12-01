افتتاح قسم التخاطب وعيوب الكلام والسمعيات بمستشفى كفر الدوار العام (صور)

افتتحت مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة قسم التخاطب وعيوب الكلام والسمعيات ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

افتتاح قسم التخاطب وعيوب الكلام والسمعيات بمستشفى كفر الدوار العام، فيتو

افتتاح قسم التخاطب وعيوب الكلام والسمعيات بمستشفى كفر الدوار العام، فيتو

كما يأتي ظل اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الصحية، واستحداث تخصصات جديدة، والتوسع والتطوير فى تقديم الخدمات الطبية لأهالي البحيرة فى كافة التخصصات لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

حيث تم تجهيز القسم مثل نظيره بكلية الطب جامعة الإسكندرية من ناحية البنية الأساسية والوسائل التعليمية والاختبارات النفسية واختبارات القدرات واختبارات اللغة، وملفات المرضى والمتابعة.

Advertisements

ويعتبر قسم التخاطب بمستشفى كفر الدوار العام هو الأول بمستشفيات محافظة البحيرة بهذا التجهيز، وملحق بقسم التخاطب وحدة مناظير وتصوير للحنجرة والأحبال الصوتية لتشخيص أمراض الصوت.

افتتاح قسم التخاطب وعيوب الكلام والسمعيات بمستشفى كفر الدوار العام، فيتو

افتتاح قسم التخاطب وعيوب الكلام والسمعيات بمستشفى كفر الدوار العام، فيتو

كما تم إنشاء القسم بعد تدريب الأطباء والطاقم المعاون من مدربين التخاطب على أسس علمية حسب المعايير الجامعية بكليات الطب، ويهدف القسم تقديم الخدمة الطبية لأهالي كفر الدوار ومحافظة البحيرة في مجال طب أمراض التخاطب، عن طريق تدريب كوادر طبية علميًا وعمليًا.

وأشار مدير المستشفى ان القسم التخاطب مستشفى كفر الدوار العام على استعداد لقبول وتدريب طواقم طبية من مستشفيات مراكز البحيرة المختلفة، ونقل الخبرات إلى جميع مستشفيات المحافظة مع المساهمة في إنشاء وحدات مماثلة بها.