الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حي العجمي ينفذ حملات لإزالة إشغالات سوق الهانوفيل

رئيس حي العجمي، فيتو
رئيس حي العجمي، فيتو

دفعت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي غرب الإسكندرية، بعدة حملات بنطاق الحي استهدفت منطقة سوق الهانوفيل وتوالت الحملات علي مدار اليوم لإزالة الإشغالات وذلك مكافحة ظاهرة افتراش الأرصفة بنطاق الحي وعدم إعاقة الحركة المرورية بطريق الإسكندرية مطروح. 

وياتي هذا في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

 وأسفرت الحملات عن التحفظ على ٥٩٨ حالة إشغال متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، جاء ذلك بمشاركة سكرتير عام الحى ومدير إدارة إشغال الطريق ومعاونى الإشغال.

Advertisements

وأكدت هدى ابوكليلة، أن حملات إزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق مستمرة وبشكل يومي خاصة مواجهة إشغالات سوق الهانوفيل التي تتطلب حلول جذرية لمواجهة هذه المشكلة، كما ان الحملات مستمرة في كافة نطاق الحي ومطاردة الباعة الجائلين الذين يعوقوا الحركة المرورية الذين يعودون عقب كل حملة تتم ولكن نحن نتصدي لهم طوال الوقت.

" المرأة تقود " تستعرض مشوار رئيس حي العجمي 

و في ضيافة رئيس حى العجمى أقامت وحدة تكافؤ الفرص بالحى ندوة بعنوان " المرأة تقود " بحضور نسائي كبير وذلك ضمن فعاليات حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبعد أن قامت مدير وحدة تكافؤ الفرص بشرح ماهية الحملة تناول اللقاء حديث مع السيدة رئيس الحى في حوار بعنوان ( يوم مع هدى) كأحد القيادات النسائية بالمحافظة وتناول التحديات التى تواجه القيادة النسائية في مشوار حياتها والصعوبات والمعوقات التي تواجه المرأة العاملة وسبل التغلب عليها والذى لاقي تفاعل كبير واستحسان الحضور.

 واستعرضت رئيس حى العجمى دور الدولة في تمكين المرأة وتقلد القيادات النسائية للعديد من المناصب علي مختلف الأصعدة والمستويات القيادية بالدولة عامة ومحافظة الإسكندرية بشكل خاص والأنشطة والفعاليات التي تقدمها المحافظة والحى في دعم وتشجيع المرأة العاملة والأسر المنتجة وتمكين المرأة.
واستمر الحوار الشيق بين رئيس الحى والحضور وكان أبرز النقاط ضرورة إنشاء حضانات لأطفال المرأة العاملة بمحل عملها او مكان قريب منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ازالات حي العجمي اخبار حي العجمي حملات حي العجمي أخبار محافظة الأسكندرية حي العجمي

مواد متعلقة

رفع 252 حالة إشغال بشوارع حي العجمي غرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

محلل تركي يكشف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الجديد لتهجير أهل غزة لمصر

تفاصيل القبض على طبيب بيطري لاستقطاب الشواذ في الدقهلية

صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية لشهر ديسمبر

روسيا تكشف خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في سماء غزة

بعد القبض على عدد من الراقصات.. القوانين الحاكمة للرقص الشرقي في مصر.. هذه أبرز مواصفات بدلة الرقص.. والحصول على الرخصة «ضرورة»

كرة اليد، موعد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك بالإمارات

حماس: جاهزون لصفقة الكل مقابل الكل

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

أبحاث علمية تكشف حقيقة سقوط نيزك على سيارة في فرنسا (فيديو)

توقعات الأبراج، حظك السبت 2-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد استئناف الحرب على غزة.. منشورات الاحتلال تطالب السكان بالنزوح إلى رفح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكرة في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من الأزمات والمشكلات النفسية

خالد الجندى: حلف اليمين يكون على نية المستحلف وليس الحالف

الإفتاء تكشف الفرق بين الغبطة والحسد

المزيد
الجريدة الرسمية