حي العجمي ينفذ حملات لإزالة إشغالات سوق الهانوفيل

دفعت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي غرب الإسكندرية، بعدة حملات بنطاق الحي استهدفت منطقة سوق الهانوفيل وتوالت الحملات علي مدار اليوم لإزالة الإشغالات وذلك مكافحة ظاهرة افتراش الأرصفة بنطاق الحي وعدم إعاقة الحركة المرورية بطريق الإسكندرية مطروح.

وياتي هذا في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على ٥٩٨ حالة إشغال متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، جاء ذلك بمشاركة سكرتير عام الحى ومدير إدارة إشغال الطريق ومعاونى الإشغال.

Advertisements

وأكدت هدى ابوكليلة، أن حملات إزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق مستمرة وبشكل يومي خاصة مواجهة إشغالات سوق الهانوفيل التي تتطلب حلول جذرية لمواجهة هذه المشكلة، كما ان الحملات مستمرة في كافة نطاق الحي ومطاردة الباعة الجائلين الذين يعوقوا الحركة المرورية الذين يعودون عقب كل حملة تتم ولكن نحن نتصدي لهم طوال الوقت.

" المرأة تقود " تستعرض مشوار رئيس حي العجمي

و في ضيافة رئيس حى العجمى أقامت وحدة تكافؤ الفرص بالحى ندوة بعنوان " المرأة تقود " بحضور نسائي كبير وذلك ضمن فعاليات حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبعد أن قامت مدير وحدة تكافؤ الفرص بشرح ماهية الحملة تناول اللقاء حديث مع السيدة رئيس الحى في حوار بعنوان ( يوم مع هدى) كأحد القيادات النسائية بالمحافظة وتناول التحديات التى تواجه القيادة النسائية في مشوار حياتها والصعوبات والمعوقات التي تواجه المرأة العاملة وسبل التغلب عليها والذى لاقي تفاعل كبير واستحسان الحضور.

واستعرضت رئيس حى العجمى دور الدولة في تمكين المرأة وتقلد القيادات النسائية للعديد من المناصب علي مختلف الأصعدة والمستويات القيادية بالدولة عامة ومحافظة الإسكندرية بشكل خاص والأنشطة والفعاليات التي تقدمها المحافظة والحى في دعم وتشجيع المرأة العاملة والأسر المنتجة وتمكين المرأة.

واستمر الحوار الشيق بين رئيس الحى والحضور وكان أبرز النقاط ضرورة إنشاء حضانات لأطفال المرأة العاملة بمحل عملها او مكان قريب منه.