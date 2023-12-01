الجمعة 01 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار هواتف سامسونج فى مصر 2023

سامسونج، فيتو
سامسونج، فيتو

يبحث العديد من المستخدمين فى مصر عن سعر التليفونات السامسونج في مصر لعام 2023 ولذلك نقدم خلال السطور التالية سعر التليفونات السامسونج. 

 

سعر السامسونج a12

 التليفون السامسونج a12 يبلغ سعره في النسخة الـ 64 جيجا بايت  إلى 5400 جنيه، أما عن النسخة الـ 128 جيجا بايت فإن سعرها يبلغ  5900 جنيه ويأتي هاتف السامسونج بمعالج ثماني النواة من ميديا تيك من نوع Helio P35 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد مع واجهة سامسونج الـ One UI 2.5.

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سعر سامسونج a13

يتوفر هاتف سامسونج a13 باللون الأبيض وباللون الأسود وباللون الأزرق وباللون البينك  كما يتوفر بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية  فالإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت  بسعر 5400 جنيه  والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت بسعر 5888 جنيه  كما يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم تركيبه في مكان مخصص. 

يأتي هاتف سامسونج a13 بشاشة على شكل النوتش في منتصف الشاشة والتي تأتي من نوع PLS TFT وتأتي بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ 1080×2408 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 400 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة الـ 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف أثناء الاستخدام ومشاهدة الفيديوهات بالإضافة إلى وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس. 

 

سعر سامسونج جالاكسي s22

يبلغ سعر  جهاز سامسونج جالكسي  في مصر للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 25000 جنية ويأتي الهاتف النسخة  Ultra بالقلم S Pen لأول مرة في جهاز ضمن السلسلة S، ويعد أسرع قلم S Pen طورته الشركة مع وقت الاستجابة أقل بنسبة 70% كما يأتي هاتف جالكسي S22 Ultra بأربعة خيارات ألوان تشمل الفانتوم الأسود والفانتوم الأبيض والأخضر واللون العنابي. 

سعر سامسونج جالاكسي S23 

أما سامسونج جالاكسي S23 فتأتي  بأربعة ألوان غير لامعة وهي الأسود الفانتوم واللون الكريمي والأخضر اللافندر ويبدأ سعره من 35 ألف جنيه تأتى هواتف سامسونج الجديدة معتمدة على منصة معالجات Snapdragon 8 Gen 2 " مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتجربة الألعاب المحمولة المستقبلية، كما يحتوي جهاز Galaxy S23 Ultra على قلم S Pen. 

 

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