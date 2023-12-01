الكشف عن سر لقاء بيريز بدييجو سيميوني

تقابل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، مع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، خلال مراسم تقديم كتاب إنريكي سيريزو، أمس الخميس.

سر لقاء بيريز وسيميوني

وأقام إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، حفلا في فندق وسط العاصمة الإسبانية، بحضور العديد من الشخصيات البارزة.

وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الشهير، عن حديث بيريز مع سيميوني، عن هدف نجله جيوفاني لاعب نابولي، الأربعاء الماضي، في معقل الملكي سانتياجو برنابيو.

وقال بيريز إلى سيميوني "ستكون فخورا"، كما أنه استفسر عن اللاعب الأرجنتيني، وسأله "كم عمره؟".

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وأشار التقرير إلى أن الحديث استمر لعدة دقائق بين الثنائي، في إطار الاحترام المتبادل، رغم المنافسة القوية على أرض الملعب بين الناديين.

وكان ريال مدريد قد حقق الانتصار على نابولي بنتيجة (4-2) الأربعاء الماضي، وحسم صدارة المجموعة لصالحه في دوري أبطال أوروبا.

موعد انضمام هالاند إلى ريال مدريد

وفيما يتعلق بالنرويجي هالاند ذكرت الصحيفة أنه يمكن للاعب النرويجي تفعيل بند يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، مقابل مبلغ محدد مسبقًا من المال، رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2027.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المبلغ الذي يسمح للهداف هالاند بالرحيل لا يزيد عن 250 مليون يورو.

وسينخفض ​​هذا الرقم في 2025 وأكثر في 2026، لكن التعاقد مع اللاعب سيعتمد على مدى استعداد هالاند للرحيل عن مانشستر سيتي.

ووفقا للصحيفة فإنه قد يكون من السابق لأوانه رحيل هالاند عن مانشستر سيتي في 2024، وأن الوضع سيكون أكثر ملاءمة في 2025.

وختمت بأن طريق ريال مدريد للتعاقد مع هالاند سيكون بنفس الطريقة المتبعة للتعاقد مع مبابي.