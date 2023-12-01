كيفية الإبلاغ عن المحتويات غير المناسبة بتطبيق انستجرام

يجد بعض مستخدمي تطبيق إنستجرام أنفسهم في مواجهة محتويات غير مناسبة بالتطبيق ويبحثون عن طريقة التصرف تجاه مشاهدة محتوى بث مباشر غير مناسب، حيث يجهلون معرفة كيفية التصرف سواء كان الإبلاغ عن بث مباشر من تطبيق إنستجرام أو من جهاز كمبيوتر على Instagram.com ويخالف إرشادات مجتمع إنستجرام ولذلك نقدم خلال السطور التالية نستعرض خطوات الإبلاغ عن محتوى من البث المباشر غير المناسب.

انستجرام، فيتو

التقدم ببلاغ إلى إنستجرام

- لتقديم بلاغ الى إنستجرام يتم الضغَط بجوار تعليق أسفل البث المباشر.

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- الضغَط على إبلاغ (تطبيق إنستجرام) أو إبلاغ عن محتوى غير لائق (جهاز كمبيوتر) ثم اتَّبِاع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

- حددت Instagram أنواع عمليات البث المباشر التي يمكن الإبلاغ عنها وتتضمَّن

إلحاق الضرر بالذات والانتحار والاعتداء الجسدي والإساءة أو المضايقة وإساءة معاملة الأطفال وتعريضهم للخطر وتهديدات بالعنف في العالم الحقيقي عبر تطبيق إنستجرام.

- وفي حالة عدم التأكد من الإبلاغ عن بث مباشر عن طريق إنستجرام و من أن البث المباشر زائف أو يُفترض أن يكون مزحة، فلامشكلة من إرسال البلاغ ولن يتأثر الحساب فعندما يتم الإبلاغ عن بث مباشر، سيقوم مسئولي Instagram بمراجعته بأسرع ما يمكن ويُزيل عمليات البث التي لا تتَّبِع السياسات الخاصة بانستجرام بمجرد إرسال بلاغ، سيتم تلقى رسالة عندما تتم مراجعة البلاغ بواسطة Instagram وقد لا يتمكَّن منشئو المحتوى من بدء فيديو بث مباشر آخر على Instagram وذلك إذا كانوا قد نشروا في وقت سابق شيئًا تمت إزالته لأنه يخالف إرشادات المجتمع.

القيام بالإبلاغ عن بث مباشر

- عند الإبلاغ عن بث مباشر، يجب العلم أن البلاغ سيكون مجهول الهوية، إلا في حالة الإبلاغ عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية ولن يرى منشئ محتوى البث المباشر هوية الشخص الذي أبلغ عنه مع عدم التمكَّن من رؤية ما يحدث للحساب الذي تم الإبلاغ عنه كما قد تقرر Instagram أن البث المباشر لا يخالف إرشادات المجتمع لديها وبناء على خطورة الموقف، قد تقرر المنصة إنهاء البث المباشر أو تعطيل الحساب أو الاتصال بسلطات إنفاذ القانون اما فى حالة انتهاك حقوق النشر دون إذن، يجب ملء النموذج الخاص بالإبلاغ عن انتهاك الحقوق.

وإنستجرام هو خدمة شبكة اجتماعية أمريكية ولمشاركة الصور والفيديوهات مملوكة من قبل شركة ميتا، أنشئت من قبل كيفن سيستروم، ومايك كرايجر، أطلقت لأول مرة لأنظمة آي أو إس في أكتوبر 2010.