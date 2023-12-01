سفير مصر بتنزانيا يحضر مران الأهلي استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز

حرص شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد السفير جلسة مع محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، اطمأن خلالها على البعثة والترتيبات الخاصة بمباراة الغد.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

الأهلى، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من المباريات خلال شهر ديسمبر الجاري سواء على مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا أو بطولة كأس العالم للأندية.

مواجهات الأهلى فى شهر ديسمبر

الأهلى- يانج أفريكانز التنزاني- الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا السبت 2 ديسمبر السادسة مساء

الأهلي شباب بلوزداد الجزائري- الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الجمعة 8 ديسمبر التاسعة مساء

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الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 15 ديسمبر

وتنطلق النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

الأهلى- شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء 25 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء.

سوف يتم تأجيل المباراة لوقت لاحق، في حالة وصول الأهلي للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي - سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين 25 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء في الدور نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في نظمها الجديد.

وتقام النسخة الحديثة من بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بالإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر المقبل 2023.

وذلك بمشاركة الأهلي بطل الدوري والوصيف بيراميدز والرابع مودرن فيوتشر، وأخيرا سيراميكا كليوباترا، بطل كأس رابطة الأندية).

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري بالإضافة للمباراة للنهائية من البطولة يوم الخميس 28 ديسمبر.