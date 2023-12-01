السعودية تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، اختيار نظيره السعودي لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا في موسمي 2024-2025 و2025-2026.

السعودية تستضيف دوري أبطال آسيا

وتشهد البطولة، مشاركة 24 ناديا سيتم توزيعهم على قسمين، بحيث يضم كل قسم 12 ناديا في منطقتي الغرب والشرق، كي تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، لتحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16.

وبحسب موقع الاتحاد الآسيوي، فإن الأدوار النهائية تشتمل على دور الثمانية والمربع الذهبي والنهائي، والتي تقام من مواجهة واحدة في السعودية.

Advertisements

ومن المقرر أن تقام الأدوار الحاسمة في دوري الأبطال 2024-2025 خلال الفترة من 25 أبريل حتى 4 مايو 2025، حيث يحصل الفائز باللقب على الجائزة المالية الأكبر على الإطلاق، والتي تبلغ 12 مليون دولار.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان "تبلغ قيمة الجائزة المالية 3 أضعاف الجائزة البالغة 4 ملايين دولار المخصصة لبطل النسخة الحالية من البطولة، في حين يحصل صاحب المركز الثاني على 6 ملايين دولار، مقارنة بجائزة مليوني دولار المخصصة لوصيف النسخة الحالية".

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن فتح باب الدعوة بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل الإعراب عن رغبتها في استضافة الأدوار النهائية في دوري الأبطال، وذلك لمدة موسمين على الأقل.

وأعرب الاتحادان العراقي والسعودي، عن رغبتهما في الاستضافة، بحلول الموعد النهائي في 15 أكتوبر 2023.