الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

هرب من السلام إلى بورسعيد، نجار يمزق جسد عامل لخلافات الجيرة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

لقي عامل مصرعه على يدي نجار في السلام بسبب خلافات الجيرة وفر هاربا إلى محافظة بورسعيد وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

 

كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بالقاهرة
 

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل، مقيم بدائرة القسم توفي أثناء إسعافه مُتأثرًا بإصابته بجرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه.

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وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(نجار، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" مما أدى لوفاته، كما أمكن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بنطاق محافظة بورسعيد.
 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
 

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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قسم شرطة السلام ثان مديرية أمن القاهرة قطاع الأمن العام

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