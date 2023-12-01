الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

30 سنة في المهنة، عم خميس يروي تفاصيل جمع وبيع الخردة بالبحيرة (فيديو وصور)

عم خميس بائع خردة
عم خميس بائع خردة بالبحيرة، فيتو

تعد أسواق الخردة والحديد من أشهر الأسواق بمحافظة البحيرة، حيث يعمل بائعي الخردة بتجميع قطع مختلفة من مناطق متعددة بمحافظات مصر وتنظيفها وتهيئتها مرة أخرى إعادة بيعها بالأسواق.

 

وأكد عم خميس احد بائعي الخردة بالمحافظة أنه يعمل بهذه المهنة منذ أكثر من 30 عاما حيث يقوم بتجميع تلك القطع على مدار الأسبوع من محافظتي القاهرة والاسكندرية وبالتحديد من سوق الجمعة بالمحافظة ومن ثم يقوم بتصنيف تلك القطع من حديد وبلاستيك وورق الكرتون وايضا الصاج بالإضافة إلى قطع الديكور التي تخلى عنها أصحابها.

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وأشار ايضا إلى أنه بعد تجميع القطع يقوم بتهيئتها وتنظيفها مرة اخرى حتى تشبه القطعة الجديدة الى حد كبير ولكن بفارق كبير بالسعر، كما أنه يعمل بإصلاح القطع القديمة للزبائن في حالة إذا أرادوا ذلك.

وأكد ان بعض قطع الخردة بمختلف خاماتها يتم تجميعها في بعض الأحيان من المنازل، حيث يقوم بعض المواطنين ببيع قطع مختلفة من كرتون او قطع بلاستيكية وحديد ونحاس وصاج، بعضها يمكن إصلاحه وبيعه مرة ثانية والآخر يدخل في مرحلة إعادة التدوير في مصانع كبرى.

كما يقوم البعض بتجميعها من الشوارع ولكن ليست بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يستطيع تجميع بعض قطع الديكور مثل فازات أو قطع تستخدم لغرض الزينة قد استغنى عنها أصحابها ولكنه يقوم بتنظيفها حتى تعود إليها الروح بشكل مختلف.

وأضاف أن سعر كيلو الخردة يتراوح ما بين 4 إلى 150 جنيها حسب خامة القطعة التي يبيعها، حيث يسجل كيلو خردة الحديد 16 جنيها والورق 4 جنيه والبلاستيك 6 جنيهات والنحاس 150 جنيها للكيلو، ولكن هناك قطع جيدة وجاهزة للاستخدام يقوم بتحديد سعرها بأقل من نصف السعر مقارنة بالقطعة الجديدة.

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