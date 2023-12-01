الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس غدا السبت 2-12-2023 في مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  السبت ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد. 

حالة الطقس اليوم الجمعة 1 -12-2023 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس اليوم الجمعة 1-12-2023 في محافظة الفيوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على سيناء، بارد ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

Advertisements

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:
اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء
مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.
الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس غدا السبت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة 01 -12- 2023 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 01-12-2023 في مصر

شبورة مائية ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن طقس الغد

حالة الطقس غدا الجمعة 1-12-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 30 -11-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 30-11-2023 في مصر

شبورة مائية على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من طقس الغد

حالة الطقس غدا الخميس 30-11-2023 فى مصر

الأكثر قراءة

مواجهات نارية للأهلي في شهر ديسمبر

أول تعليق من الأردن بعد استئناف الاحتلال عدوانه على غزة

ضربة موجعة للدولار الأمريكى، خبير اقتصادي يكشف سبب تراجع الدولار لـ 42 جنيها بالسوق السوداء، وما هو السعر العادل بالسوق الموازى

تعليق عاجل من قطر على انتهاء الهدنة في قطاع غزة

حالة الطقس غدا السبت 2-12-2023 في مصر

إجراءات جديدة لتيسير استفادة المواطنين من خدمات العلاج على نفقة الدولة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

كتائب القسام تعلن قصف تجمعات لجيش الاحتلال في غزة وإصابة 4 جنود إسرائيليين

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

أبحاث علمية تكشف حقيقة سقوط نيزك على سيارة في فرنسا (فيديو)

توقعات الأبراج، حظك السبت 2-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، السبت 2-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تكشف الفرق بين الغبطة والحسد

تفسير حلم أكل العنب في المنام وعلاقته بالخير الكثير والشفاء من الأمراض

الإفتاء توضح حكم ترك حضور صلاة الجمعة لموظف الأمن

المزيد
الجريدة الرسمية