الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

تصل للحبس 5 سنوات، عقوبات رادعة للتعرض لأحد أعضاء لجنة التصويت بالانتخابات

التصويت في الانتخابات،
التصويت في الانتخابات، فيتو

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها لإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، والذى يستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، طبقا للجدول الزمنى الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

ووضع القانون المصري عددا من العقوبات الرادعة لكل من أهان بالإشارة أو القول أو بالفعل رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب، كما توضح العقوبات لكل موظف عام امتنع عن أداء عمله.

 

أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية

ونصت المادة 47 من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، في أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

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استخدام وسائل الترويع بقصد التأثير في سلامة الانتخاب

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، وإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 

عقوبة امتناع الموظف عن أداء عمله بغير مقتضى

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به.

 

عقوبة استخدام القوة مع رئيس اللجنة الانتخابية

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

 

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