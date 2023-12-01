الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الدولة للإنتاج الحربي وسفير ألمانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

وزارة الإنتاج الحربي،
وزارة الإنتاج الحربي، فيتو

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد/ فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بمصر ووفد مرافق له، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى بداية اللقاء رحب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالسفير الألماني والوفد المرافق، وتم إستعراض الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة، وتم التأكيد على الدور الأساسي للوزارة والذى يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

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وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن اللقاء شهد مناقشة آخر المستجدات الخاصة بموضوعات التعاون المشترك القائمة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الألمانية كما تم التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون المستقبلية المقترحة، مؤكدًا على حرص الوزارة على تحقيق شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الطرفين، لافتًا إلى أن العلاقات بين الجانبين تشهد تطورًا إيجابيًا ورغبة في إقامة شراكات صناعية في مختلف المجالات خاصةً في ظل إهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر.

الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2023

من جانبه أثنى فرانك هارتمان سفير ألمانيا بمصر على خبرات وإمكانيات وزارة الإنتاج الحربي المصرية والجهات التابعة لها والتي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بها، مشيدًا بدور "الإنتاج الحربي" لدعم مساعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وأعرب السفير الألماني خلال اللقاء عن تمنياته بنجاح النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2023” -المقرر عقده الأسبوع المقبل بمصر- لافتًا إلى أن المعرض سيكون فرصة للشركات الألمانية المشاركة للتعرف على أحدث التطورات بمجال الصناعات الدفاعية.

وأكد السفير الألماني على العلاقات المتينة بين البلدين منوهًا إلى أنه تجمع ألمانيا ومصر روابط ترتكز على أسس تشاركية تعاونية وثقة متبادلة تمتد لعقود طويلة في شتى المجالات، معربًا عن تطلعه للمساهمة في تعزيز هذه الروابط والعلاقات الوثيقة.

شركات الإنتاج الحربي والشركات الألمانية 

صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات بين الوفود الفنية من شركات الإنتاج الحربي والشركات الألمانية المقترح التعاون معها في موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمستشار أشرف حسن نائب رئيس مجلس الدولة ومحمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) والمهندس أشرف حلمي عبد العزيز رئيس قطاع المشروعات والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة والمهندس  إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

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التنمية المستدامة الدولة المصرية الشركات العالمية العاصمة الإدارية الجديدة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى

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