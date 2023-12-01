بيلد الألمانية تكشف موعد عودة نوير لمنتخب ألمانيا

يتطلع مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ إلى العودة لصفوف منتخب ألمانيا بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وقالت صحيفة بيلد الالمانية إن نوير قضى أكثر من 10 أشهر بعيدًا عن الملاعب بعد تعرضه لكسر حاد في الساق والشظية في حادث تزلج على الجليد.

وعاد الحارس المخضرم إلى المباريات مع بايرن ميونخ، حيث لعب حتى الآن 7 لقاءات، وخرج بكلين شيت في 4 مواجهات.

ومن المتوقع أن يعود حارس بايرن إلى صفوف المنتخب الألماني في مارس المقبل إذا سارت الأمور بشكل جيد وذلك قبل بطولة أمم أوروبا 2024 والمقرر إقامتها في الصيف.

Advertisements

وأعلن النادي الألماني في بيان رسمي، تجديد عقدي نوير وأولريتش حتى صيف 2025.

وقال نوير بعد التجديد: "أنا سعيد بالبقاء في بايرن لعام آخر، وبعد عام من الغياب، عدت للمنافسة من جديد".

وأكمل: "لدي ثقة بقدرتنا على تحقيق كبرى أهدافنا في السنوات المقبلة، جنبا إلى جنب مع مشجعينا، هذا بما فيها نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 في ميونخ".

واختتم: "بمجرد علمي بأن أولريتش سيستمر إلى جانبي، يجعل الأمور أفضل".

أما أولريتش، فقال للموقع الرسمي: "عندما جئت من شتوتجارت في 2015، لم أتوقع أبدا استمراري لهذه الفترة الطويلة، وبعد تجديد عقدي حتى 2025، سأواصل القيام بدوري لتحقيق الأهداف".

وأتم: "لدي الكثير من الأمور المشتركة مع نوير، أكثر من الشغف بكرة القدم، فنحن أصدقاء".

مفاجأة في عقد تشابي ألونسو مع ليفركوزن

كشف فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن، عن مفاجأة في عقد تشابي ألونسو المدير الفني للفريق الألماني.

وقال كارو، في تصريحات لشبكة "talkSPORT": "لا يوجد شرط جزائي في عقد ألونسو، لكنك لست بحاجة إلى ذلك، لدينا علاقة جيدة للغاية مع تشابي وهو يعلم أننا نادٍ جاد".

وأضاف الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن: "في نهاية المطاف، لن نجبر أي شخص على البقاء.. خاصة إذا كان لا يريد الاستمرار.. نريده أن يشعر بالسعادة والرضا معنا لدرجة أنه يريد البقاء فقط وهذا هدفنا".

وتابع: "لا يوجد شيء مدون في العقود، لكن في بعض الأحيان تكون الوعود غير المكتوبة على الورق بمثابة اتفاقيات أيضًا، ونحن نعلم أنه إذا احتاج للقيام بخطوة في المستقبل سنكون قادرين على التحدث مع بعضنا البعض.. آمل ألا نحتاج للقيام بذلك، لأن تشابي سيبقى وسيكون سعيدًا في ليفركوزن".