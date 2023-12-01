حريق يلتهم محتويات ورشة أثاث في الشرقية، والأهالي: شقي عمره راح

شهدت قرية مباشرالتابعة لمركزالإبراهيمية،في محافظة الشرقية الساعات الماضية حالة من الخوف والهلع بسبب حريق هائل نشب بورشة لتصنيع الموبيليا حيث التهمت النيران محتوياتها بالكامل قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وأظهر أهالي قرية الحلوات بمركز الابراهيمية، مساعداتهم لأحد أهالي القرية الذي نشب حريق في ورشة الموبيليا الخاصة به مما أدى إلى خسارته أموالا كثيرة.

حريق يلتهم ورشة تصنيع الموبيليا بالابراهيمية،فيتو

وأضافوا،أن جميع محتويات الورشة كانت بالاجل وتتراكم الديون علي صاحبها الذى عمل بالخارج لعدة سنوات قبل العودة لمسقط رأسه لعمل مشروع يوفر له حياة كريمة ولاسرته، موضحين أنهم حاولوا بقدرالمستطاع جمع تبرعات من جميع أهالي القرية للمساعدة وتعويضه عن ما لحق به من ضررتعوض خسارته الا ان التبرعات لم تكف لتغطية الخسائرمما اضطرمالك الورشة لعرض قطعة ارض يملكها للبيع لسداد ديونه وشراء بعض المواد الخام والتي تقدر مبدئيا بحوالي مليون و200 ألف جنيه حتى الآن.



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القصة الكاملة لحريق ورشة تصنيع الموبيليا بالابراهيمية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق هائل شب بورشة لتصنيع الموبيليا بمركز الابراهيمية، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتسبب الحريق فى تفحم الورشة بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت الاجهزة الامنية تلقت، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بورشة لتصنيع الموبيليا بقرة مباشربمركز.الابراهيمية.

حريق يلتهم ورشة تصنيع الموبيليا بالابراهيمية،فيتو

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بورشة ملك مواطن يدعى"محمود.السيد.ح"يعمل استورجي ومقيم قرية الحلوات، ونتج عن الحريق احتراق الورشة بالكامل، وبسؤال مالك الورشة أكد ما جاء بالفحص، وعلل نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى بالوصلات الكهربائية الخاصة بالورشة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق.

حريق يلتهم ورشة تصنيع الموبيليا بالابراهيمية،فيتو

تم تكليف قسم الأدلة الجنائية بالانتقال والفحص والمعاينة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وملابساتها وتحرر المحضراللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

الحماية المدنية



ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق يلتهم ورشة تصنيع الموبيليا بالابراهيمية،فيتو

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

حريق يلتهم ورشة تصنيع الموبيليا بالابراهيمية،فيتو

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

حريق يلتهم ورشة تصنيع الموبيليا بالابراهيمية،فيتو

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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