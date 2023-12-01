الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

ذا صن: أونانا قد يعتذر عن أمم إفريقيا بسبب مانشستر

أونانا، فيتو
أونانا، فيتو

يخشى الحارس الكاميروني أندريه أونانا على مكانه في مانشستر يونايتد وقد ينسحب من كأس الأمم الإفريقية لحماية مكانه مع الفريق.

وقالت ذا صن الإنجليزية إنه كان من المتوقع أن يغيب أونانا في العام الجديد بعد عودته إلى الساحة الدولية مع الكاميرون.

وكان الحارس قد أخطأ في هدفين خلال تعادل فريقه أمام جالطة سراي بنتيجة 3-3 بدوري أبطال أوروبا ولكن مع انتظار حارس المرمى التركي ألتاي بايندير في الأجنحة بعد توقيعه مع يونايتد في الصيف، يخشى أونانا من أنه قد يفقد مكانه على المدى الطويل.

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10 أندية تحجز مقعدها في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 

ووصل عدد الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلى 10 أندية كالتالي:

 بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى) 

ريال مدريد الإسباني ( المجموعة الثالثة) 

إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني ( المجموعة الرابعة) 

أتلتيكو مدريد ولاتسيو (المجموعة الخامسة)

 بوروسيا دورتموند (المجموعة السادسة) 

مانشستر سيتي الانجليزي ولايبزيج الألماني (المجموعة السابعة) 

برشلونة (المجموعة الثامنة)

نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور، وبتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

 

 

مجموعات دوري أبطال أوروبا 
 

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

 

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