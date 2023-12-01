انطلاق موسم جديد من عرض شفيقة المصرية على مسرح البالون (صور)

افتتح مساء أمس الخميس، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الموسم الجديد من العرض الغنائي الاستعراضي "شفيقة المصرية" وذلك على مسرح البالون بالعجوزة.

مسرحية شفيقة المصرية

وتدور أحداث العرض حول قصة شفيقة المصرية فى إطار اجتماعي غنائي استعراضي ويضم عدد من النجوم.

أبطال مسرحية شفيقة المصرية

العرض بطولة الفنانة علا رامي، سامح يسرى، دعاء سلام، منة جلال، أسماء الباجوري، وائل علاء، محمد دياب، شيرين موسى، سعيد البارودي، تامر سعيد، احمد محمد راضى، ريهام رمضان، محمد شفيق، تأليف الدكتور الراحل مصطفى سليم، أشعار جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي.

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والمسرحية ديكور حازم شبل، استعراضات دعاء سلام، تصميم ملابس كوثر محمد، مادة فيلمية ضياء داوود، إضاءة إبراهيم الفرن، إخراج محمد صابر.