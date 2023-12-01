الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

عقوبات رادعة لتسجيل المكالمات والتجسس، تعرف عليها

تسجيل المكالمات،
تسجيل المكالمات، فيتو

التنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها، يعد اعتداء علي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، لذلك اعتبرها تعدي صارخ وجرمها في الدستور والقانون.

قال المستشار عبد الصادق البنا محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن المادة 57 من دستور 2014 تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها".

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وأكد البنا...المشرع يجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف أو التقاط فيديوهات أو الاعتداء علي الحياة الخاصة دون الحصول على إذن من النيابة أو القاضي المختص حسب الأحوال، وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو بدون رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانونًا ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية.

وأوضح البنا وفقا لنص المادتين 309 مكرر، 309 مكرر أ) من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الاجهزة، كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.

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المكالمات التليفونية الدستور مجلس الدولة قانون العقوبات

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