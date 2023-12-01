الجمعة 01 ديسمبر 2023
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سياسة

عبد السند يمامة يناشد المصريين بالخارج المشاركة الإيجابية في الانتخابات

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فيتو

حزب الوفد، ناشد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الجاليات المصرية في الخارج ضرورة المشاركة الإيجابية في ماراثون السباق الرئاسي الذي انطلق فى عواصم العالم، مؤكدًا أن المصريين في الخارج جزء أصيل من النسيج الوطني، ومشاركون رئيسيون في بناء الوطن.

 

انتخابات رئاسة الجمهورية 

 

وقال رئيس الوفد: إن المصريين فى الخارج سيرسمون اليوم ملحمة وطنية في حب البلاد واختيار مرشح من بين المرشحين الأربعة لتولى زمام أمور الوطن خلال السنوات المقبلة.

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وطالب الدكتور عبد السند يمامة جموع المصريين فى الخارج بحسن الاختيار والتفكير الجيد قبل الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع بما يخدم مصلحة الوطن فى ظل الظروف الراهنة والأزمات الطاحنة التي يعيشها المواطنون، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من صراعات وما يشهده العالم من تحولات ما يستدعي رؤى جديدة وأفكارًا متطورة.

ولفت الدكتور عبد السند يمامة إلى أنه يمتلك برنامجًا شاملًا، يتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل كل الحلول العاجلة والآجلة للقضاء على كل المشكلات التى يعيشها المصريون.

 

الانتخابات الرئاسية المقبلة 

 

وأكد رئيس الوفد أن أبناء الشعب المصرى فى الداخل والخارج يرسمون ملحمة وطنية وعرسًا ديمقراطيًا يراقبه العالم عن كسب ويشهد إرادة شعب، ونزاهة وإشرافًا قضائيًا، واختيارًا حرًا عبر صناديق الاقتراع.

وفى السياق ذاته، يعقد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد مؤتمره الانتخابي الرابع اليوم الجمعة فى الخامسة مساء بساحة مناسبات النائب الوفدى عيد هيكل بشارع مؤسسة الزكاة فى المرج بمحافظة القاهرة، بحضور قيادات الوفد وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجموع غفيرة من المواطنين بالمنطقة والقاهرة الكبرى.

وشدد رئيس حزب الوفد على أنه مستمر بصورة مكثفة فى عملية الدعاية الانتخابية بربوع مصر حتى بدء الصمت الانتخابى وفقًا للمواعيد المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. وقال رئيس الوفد إن اللجنة المركزية لحملته الانتخابية فى المقر الرئيسى بالدقى تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بالمحافظات وذلك للرد على استفسارات الناخبين وشرح البرنامج الانتخابى ومحاوره وآليات تنفيذه.

 

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