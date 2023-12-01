المعمل الكيميائي يحدد مصير عاطل عثر بحيازته على مواد مخدرة بالوراق

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، بتهمة الإتجار في الأقراص المخدرة في الوراق، وأمرت بعرض المضبوطات علي المعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافي عنها.



سقوط عاطل لاتجاره في المخدرات بالوراق



وأوضحت التحقيقات، أن ضبط بحوزة المتهم على 5 آلاف قرص مخدر، ومبلغ مالي نحو 2000 جنيه، وسلاح أبيض (مطواة).



وكشفت التحقيقات، أن العاطل ضبط بحوزته على الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه



وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الوراق، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه من المتعاطين.

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عقب إعداد كمين للمتهم، في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وإحباط محاولته ترويجها بين عملائه.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات تمهيدا لترويجها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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