الجمعة 01 ديسمبر 2023
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منوعات

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

وسائل التواصل الاجتماعي،
وسائل التواصل الاجتماعي، فيتو

حذرت دراسة بحثية جديدة من أن المراهقين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي غالبًا ما يكونون أكثر عرضة لخطر السلوكيات غير الصحية.

وأشار البحث إلى أن المراهقين الملتصقين بـ "إنستجرام" و"تيك توك" ووسائل تواصل أخرى هم أكثر عرضة لشرب الكحول، وتعاطي المخدرات، والتدخين، والانخراط في سلوكيات جنسية محفوفة بالمخاطر.

احتمالات استهلاك الكحول

وقد نُشرت نتائج البحث، على موقع "المجلة الطبية البريطاني بي إم جي"، وأفادت بأن قضاء ساعتين على الأقل يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى مضاعفة احتمالات استهلاك الكحول، مقارنة بالتعرض أقل من ساعتين يوميًا.

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وخلال هذه المراجعة البحثية، قام فريق البحث من جامعة جلاسكو بتحليل أكثر من 250 مقياسًا لوسائل التواصل الاجتماعي تم الإبلاغ عنها في 73 دراسة أجريت بين عامي 1997 و2022، وشملت 1.4 مليون طفل أعمارهم بين 10 و19 عامًا.

الاستخدام اليومي لوسائل التواصل

وكشفت البيانات المجمعة أن الاستخدام المتكرر أو اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بزيادة خطر استهلاك الكحول بنسبة 48%، وزيادة خطر تعاطي المخدرات بنسبة 28%، وزيادة خطر التدخين بنسبة 85%، مقارنة بالتصفح غير المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي.

كما أكدت النتائج أن "السلوكيات التجريبية والمجازفة جزء لا يتجزأ من مرحلة المراهقة". "ورغم ذلك، بما أن الضمانات للعالم الرقمي لا تزال تتطور، فقد يكون هناك ما يبرر اتخاذ الاحتياطات عبر القطاعات الأكاديمية والحكومية والصحية والتعليمية".

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وسائل التواصل الاجتماعي السلوكيات غير الصحية انستجرام تيك توك المجلة الطبية البريطاني بي إم جي شرب الكحول

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