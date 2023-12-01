أبحاث علمية تكشف حقيقة سقوط نيزك على سيارة في فرنسا (فيديو)
كشفت دراسات وأبحاث علمية حقيقة سقوط نيزك على سيارة.. حيث كذَّب تحليل صخرة صغيرة أحدثت ثقبًا في سقف سيارة في شمال شرق فرنسا الأسبوع الماضي، التكهنات بسقوط نيزك.
من جانبها، قالت مدرسة ومرصد علوم الأرض EOST، التي أجرت هذه الدراسات، في بيان: إن"الملاحظات البصرية، وكذلك التحليلات، تجعل من الممكن التأكيد أن الصخرة التي خضعت للتحليل ليست جزءًا من نيزك".
"انبعاث دخان من سيارة"
ففي 20 نوفمبر، استدعي عناصر الإطفاء للتدخل بسبب "انبعاث دخان من سيارة" كانت متوقفة في منطقة بضواحي مدينة ستراسبورج في شمال شرق فرنسا.
وسجلوا في تقريرهم عن التدخل يومها: "بعد اعتراف الفريق الأول، نشتبه في سقوط جسم نجمي".
إلا أن من الملاحظة الأولى بعدسة مكبّرة، لاحظ الباحثون أن "الصخرة، التي يبلغ متوسط حجمها 1,5 سنتيمترًا، لا تُظهر أيًا من خصائص النيازك"، حسب EOST.
حجر رملي
وأوضحت دراسات أخرى أن الصخرة التي خضعت للتحليل حجر رملي، أي صخرة أرضية "تتكون من بلورات متعددة ذات طبيعة مختلفة الكوارتز، أورثوكلاز، الألبيت، البيريت وجميعها مغطاة جزئيًا بشعيرات متبلورة من الهيدروكربونات (البيتومين أو الديزل)".
وقامت مدرسة ومرصد علوم الأرض أيضًا بتحليل البيانات الزلزالية من المحطات الدائمة في المنطقة. ولم تُرصد أي إشارة واضحة يمكن ربطها بدخول نيزك إلى الغلاف الجوي.
اصطدام نيزك بسيارة
وأكد الباحثون في بيانهم أن احتمال اصطدام نيزك بسيارة "منخفض جدًا"، مضيفين "حدثت حالة واحدة فقط مثبتة منذ اختراع السيارة، في 1992 في بيكسيل، في الولايات المتحدة".
وأشار الباحثون أيضًا إلى أن هذا الاحتمال "أقل بكثير من احتمال سقوط كتلة من الجليد من طائرة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.