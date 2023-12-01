بيونسيه تتألق في حفل افتتاح فيلمها RENAISSANCE بلندن

بيونسيه ، تألقت النجمة RENAISSANCE، خلال حفل افتتاح فيلمها الجديد RENAISSANCE، في العاصمة البريطانية لندن، وظهرت بيونسيه بثلاث فساتين محتلفة.

أول رد فعل من بيونسيه بعد اتهامها بتبييض بشرتها

في أول رد فعل للنجمة العالمية، بيونسيه، بعد الهجوم عليها، واتهامها بتبييض بشرتها، والتهرب من أصولها السمراء، نشرت المغنية الشهيرة، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة عن قرب لوجهها، يظهر من خلالها بشرتها السمراء بوضوح، لكي تنفي بذلك، جميع ما تردد حول تبييضها لبشرتها.

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والدة بيونسيه تدافع عنها بعد اتهامها بتبييض بشرتها

فيما دافعت تينا نولز والدة المغنية الأمريكية الشهيرة، بيونسيه، عن ابنتها بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له، بعد ظهورها الأخير، في حفل افتتاح فيلمها الوثاقي RENAISSANCE، حيث ظهرت بيونسيه، ببشره بيضاء، ليتهمها البعض بتبيض بشرتها، والهروب من أصولها السمراء.

والدة بيونسيه تدافع عنها بعد اتهامها بتبيض بشرتها

وقالت تينا نولز، في منشور، عبر حسابتها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” دفاعا عن ابنتها بيونسيه،:"إنها تقوم بفيلم حيث موضوع الفيلم بأكمله، يدور حول الفضة، لذلك اختارت هذا المظهر، والفستان، والشعر الفضي، وسجادة فضية، وملابس فضية، وأنتم فجأة، تتركوا كل ذلك، وتقرروا، أنها تحاول أن تكون امرأة بيضاء، وتقوم بتبييض بشرتها؟، كم هو محزن أن البعض من شعبها، يواصلون السرد الغبي بالكراهية والغيرة”.

بيونسيه تشكر جمهورها

وحرصت المغنية الشهيرة بيونسيه، علي توجيه الشكر لجميع الحاضرين للعرض الخاص لفيلمها الوثائقي الجديد RENAISSANCE.

وقالت في كلمه القتها خلال حفل افتتاح الفيلم: “إنه أفضل وقت في حياتي.. اعتقدت أنني كنت هناك في الثلاثين من عمري، لكن الوضع يتحسن.. الحياة تتحسن.. لقد أمضيت الكثير من حياتي في إرضاء الناس، وفي النهاية، لا أهتم.. إن أكبر نمو في مهارتي الفنية جاء من التغلب على الفشل، والصراع، والصدمات، وأريد في المرحلة التالية من حياتي، أن تأتي من السلام والفرح…أنا من أنا، إما أن تقبلني، أو لا تفعل ذلك… إنه مكان جميل حقًا أن أكون فيه كامرأة... إنه أفضل وقت في حياتي”.

العرض العالمي الأول لفيلم بيونسيه “Renaissance”

وأقيم مؤخرا العرض العالمي الأول لفيلم النجمة بيونسيه الموسيقي “Renaissance: A Film by Beyoncé”، في مسرح صامويل جولدوين في منطقة بيفرلي هيلز بأمريكا.

وحضر العرض عدد كبير من نجوم هوليوود، أبرزهم، ليزو، وجانيل موناي، وزميلتي بيونسيه السابقتين في فرقة ديستني تشايلد، كيلي رولاند، وميشيل ويليامز، وكان من بين الحاضرين أيضًا نجمة "The Little Mermaid" هالي بيلي، وآفا دوفيرناي، وتايلر بيري، وعيسى راي، ونجمة "Blackish" مارساي مارتن، ولافيرن كوكس، ونيسي ناش بيتس، وغابرييل يونيون، وليتويا لوكيت، ورئيسة BET Networks السابقة ديبرا لي، والموسيقار النموذجي شون روس.

فيما سيتم إصدار الفيلم، الذي يوثق جولة النهضة العالمية للمغنية بيونسيه، في الولايات المتحدة في الأول من ديسمبر في صالات السينما، وقد لاحظ معجبو بيونسيه أن الأول من ديسمبر، يصادف أيضًا اليوم العالمي للإيدز، حيث أهدت المغنية ألبومها "Renaissance"، لابن عمها الراحل جوني (تشير إليه باسم "العم جوني")، الذي توفي بسبب مرض مرتبط بالإيدز.

بيونسيه تشكر جمهورها قبل عرض فيلمها الجديد Renaissance

شاركت المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه، رسالة شكر لمعجبيها، عبر قناة NBC، قبل إذاعة إعلان فيلمها الوثائقي الجديد، "Renaissance".

وظهرت بيونسيه، على قناة NBC، في مقطع فيديو قصير، شكرت فيه جمهورها، علي الدعم الدائم لها، ولموسيقاها، ليعرض بعد ذلك، إعلان فيلمها الجديد Renaissance، المقرر طرحه في صالات السينما خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣.

وطرح رسميا التريلر الرسمي لفيلم جولة المغنية العالمية “بيونسيه” الوثائقي ‘RENAISSANCE’، والمقرر عرضه خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣، في صالات السينما.

بيونسيه والإنجاز التاريخي

وحققت بيونسيه، مؤخرا إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحت رسميا، أكثر من فاز بجائزة الجرامي علي مر التاريخ، سواء فنان رجل أم فنانة، وذلك بعد حصولها على ٣ جوائز في النسخة الـ 65 من حفل توزيع الجوائز العالمي.

وبلغ عدد الجوائز الجرامي التي فازت بها بيونسيه، ٣٢، جائزة وهو أعلى رقم يحصل عليه فنان حول العالم.

واحتفلت بيونسيه بهذا الإنجاز، خلال الحفل عن طريق فتح زجاجة شمبانيا، بصحبة زوجها الموسيقي والمنتج الشهير جي زي، والمطربة البريطانية أديل.