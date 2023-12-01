الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

بيونسيه تتألق في حفل افتتاح فيلمها RENAISSANCE بلندن

بيونسيه، فيتو
بيونسيه، فيتو

بيونسيه، تألقت النجمة RENAISSANCE، خلال حفل افتتاح فيلمها الجديد RENAISSANCE، في العاصمة البريطانية لندن، وظهرت بيونسيه بثلاث فساتين محتلفة.

Image

أول رد فعل من بيونسيه بعد اتهامها بتبييض بشرتها

 في أول رد فعل للنجمة العالمية، بيونسيه، بعد الهجوم عليها، واتهامها بتبييض بشرتها، والتهرب من أصولها السمراء، نشرت المغنية الشهيرة، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة عن قرب لوجهها، يظهر من خلالها بشرتها السمراء بوضوح، لكي تنفي بذلك، جميع ما تردد حول تبييضها لبشرتها. 

Advertisements

Image

والدة بيونسيه تدافع عنها بعد اتهامها بتبييض بشرتها

فيما دافعت تينا نولز والدة المغنية الأمريكية الشهيرة، بيونسيه، عن ابنتها بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له، بعد ظهورها الأخير، في حفل افتتاح فيلمها الوثاقي RENAISSANCE، حيث ظهرت بيونسيه، ببشره بيضاء، ليتهمها البعض بتبيض بشرتها، والهروب من أصولها السمراء.

 

والدة بيونسيه تدافع عنها بعد اتهامها بتبيض بشرتها

وقالت تينا نولز، في منشور، عبر حسابتها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” دفاعا عن ابنتها بيونسيه،:"إنها تقوم بفيلم حيث موضوع الفيلم بأكمله، يدور حول الفضة، لذلك اختارت هذا المظهر، والفستان، والشعر الفضي، وسجادة فضية، وملابس فضية، وأنتم فجأة، تتركوا كل ذلك، وتقرروا، أنها تحاول أن تكون امرأة بيضاء، وتقوم بتبييض بشرتها؟، كم هو محزن أن البعض من شعبها، يواصلون السرد الغبي بالكراهية والغيرة”.

Image

بيونسيه تشكر جمهورها 

وحرصت المغنية الشهيرة بيونسيه، علي توجيه الشكر لجميع الحاضرين للعرض الخاص لفيلمها الوثائقي الجديد RENAISSANCE.

وقالت في كلمه القتها خلال حفل افتتاح الفيلم: “إنه أفضل وقت في حياتي.. اعتقدت أنني كنت هناك في الثلاثين من عمري، لكن الوضع يتحسن.. الحياة تتحسن.. لقد أمضيت الكثير من حياتي في إرضاء الناس، وفي النهاية، لا أهتم.. إن أكبر نمو في مهارتي الفنية جاء من التغلب على الفشل، والصراع، والصدمات، وأريد في المرحلة التالية من حياتي، أن تأتي من السلام والفرح…أنا من أنا، إما أن تقبلني، أو لا تفعل ذلك… إنه مكان جميل حقًا أن أكون فيه كامرأة... إنه أفضل وقت في حياتي”.

العرض العالمي الأول لفيلم بيونسيه “Renaissance”

وأقيم مؤخرا العرض العالمي الأول لفيلم النجمة بيونسيه الموسيقي “Renaissance: A Film by Beyoncé”، في مسرح صامويل جولدوين في منطقة بيفرلي هيلز بأمريكا.

وحضر العرض عدد كبير من نجوم هوليوود، أبرزهم، ليزو، وجانيل موناي، وزميلتي بيونسيه السابقتين في فرقة ديستني تشايلد، كيلي رولاند، وميشيل ويليامز، وكان من بين الحاضرين أيضًا نجمة "The Little Mermaid" هالي بيلي، وآفا دوفيرناي، وتايلر بيري، وعيسى راي، ونجمة "Blackish" مارساي مارتن، ولافيرن كوكس، ونيسي ناش بيتس، وغابرييل يونيون، وليتويا لوكيت، ورئيسة BET Networks السابقة ديبرا لي، والموسيقار النموذجي شون روس.

Image

فيما سيتم إصدار الفيلم، الذي يوثق جولة النهضة العالمية للمغنية بيونسيه، في الولايات المتحدة في الأول من ديسمبر في صالات السينما، وقد لاحظ معجبو بيونسيه أن الأول من ديسمبر، يصادف أيضًا اليوم العالمي للإيدز، حيث أهدت المغنية ألبومها "Renaissance"، لابن عمها الراحل جوني (تشير إليه باسم "العم جوني")، الذي توفي بسبب مرض مرتبط بالإيدز.

Image
Image
Image
Image

بيونسيه تشكر جمهورها قبل عرض فيلمها الجديد Renaissance

شاركت المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه، رسالة شكر لمعجبيها، عبر قناة NBC، قبل إذاعة إعلان فيلمها الوثائقي الجديد، "Renaissance".

وظهرت بيونسيه، على قناة NBC، في مقطع فيديو قصير، شكرت فيه جمهورها، علي الدعم الدائم لها، ولموسيقاها، ليعرض بعد ذلك، إعلان فيلمها الجديد Renaissance، المقرر طرحه في صالات السينما خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣.

وطرح رسميا التريلر الرسمي لفيلم جولة المغنية العالمية “بيونسيه” الوثائقي ‘RENAISSANCE’، والمقرر عرضه خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣، في صالات السينما.

بيونسيه والإنجاز التاريخي

وحققت بيونسيه، مؤخرا إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحت رسميا، أكثر من فاز بجائزة الجرامي علي مر التاريخ، سواء فنان رجل أم فنانة، وذلك بعد حصولها على ٣ جوائز في النسخة الـ 65 من حفل توزيع الجوائز العالمي.

وبلغ عدد الجوائز الجرامي التي فازت بها بيونسيه،  ٣٢، جائزة وهو أعلى رقم يحصل عليه فنان حول العالم.

واحتفلت بيونسيه بهذا الإنجاز، خلال الحفل عن طريق فتح زجاجة شمبانيا، بصحبة زوجها الموسيقي والمنتج الشهير جي زي، والمطربة البريطانية أديل.

أول رد فعل من بيونسيه بعد اتهامها بتبييض بشرتها

والدة بيونسيه تدافع عنها بعد اتهامها بتبييض بشرتها

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ألبوم بيونسيه الجديد اخبار بيونسيه العرض العاليم لفيلم بيونسيه النجمة الامريكية بيونسيه بيونسيه

مواد متعلقة

بيونسيه خلال افتتاح فيلمها RENAISSANCE: إنه أفضل وقت في حياتي

بيونسيه تشكر جمهورها قبل عرض فيلمها الجديد Renaissance (فيديو)

الأكثر قراءة

ياسمين صبري تخطف الأنظار بالأسود في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

الأكثر شيوعًا عند الرجال، أعراض وطرق الوقاية من متلازمة ميلر فيشر

زي النهارده، كتبغا المنصوري يتغلب على المماليك البرجية ويحكم الدولة المملوكية

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

الحديدي: الخطيب تأخر في التدخل لحل أزمات الأهلي وغرور كولر أصبح واضحًا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة، أبرزها ديربي الهلال والنصر ومواجهات أبطال إفريقيا

وكيلة لاعبين: رئيس نادي رفض ضم لاعب لأني رفضت أتصور معاه ووالتر بواليا أول صفقاتي بمصر

بكاء نائب في البرلمان الأوروبي بسبب صمت أوروبا على جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية