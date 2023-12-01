شيرين ملكة الحفل، لقطات تذكارية تجمع نجوم حفل روائع السنباطي (صور)

رياض السنباطي ، احتضن سرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية حفلًا جديدًا، ضمن ليالي موسم الرياض 2023 وهو حفل “ليلة روائع السنباطي” بمشاركة 7 نجوم أبرزهم شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وصابر الرباعي.

وكانت اعتلت المطربة شرين عبد الوهاب قائمة الأعلى تداولًا بدول الخليج ومختلف الدول العربية قبيل انطلاق الحفل وبعد ختامه ووصفها الجماهير بملكة الحفل.

حفل روائع السنباطي

وضم حفل روائع السنباطي كلًّا من شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وريهام عبد الحكيم ومي فاروق وصابر الرباعي وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني، ومن المقرر أن يقدم هؤلاء النجوم على مدار 5 ساعات باقة من ألحان الراحل رياض السنباطي، بمشاركة أوركسترا مكون من 150 فنانًا وبقيادة المايسترو هاني فرحات.

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وكانت الشركة المنظمة لحفل روائع السنباطي قد طرحت فئات وأسعار التذاكر وجاءت في ٥ فئات:

الفئة الفاخرة 2,000 ريال سعودي

الغرفة الفاخرة والتي تضم 10 أشخاص بـ 1,800 ريال سعودي

فئة “A” تأتي بـ 350 ريالًا سعوديًّا.

يليها فئة “B” بـ 180 ريالًا سعوديًّا.

وفئة “C” والأخيرة تأتي بقيمة 100 ريال سعودي.

مسيرة الموسيقار رياض السنباطي

الموسيقار رياض السنباطى، أحد عباقرة الزمن الجميل، واحد من جيل العمالقة، جيل زكريا أحمد، والقصبجي، وعبد الوهاب، وأسمهان، وأم كلثوم التي وصفته بـ "العبقري" هو آخر الكلاسيكيين المبدعين، ملأ الدنيا بألحانه سنوات طويلة حتى رحل في مثل هذا اليوم 10 سبتمبر عام 1981.

ولد رياض السنباطي عام 1906 وعمل في مهنة النجارة والتنجيد، ولكن حبه للموسيقى طغى على أي عمل يقوم به، أصيب وهو في التاسعة من عمره بمرض في عينه، أحال بينه وبين الاستمرار في الدراسة، وقد أفاده ذلك حيث اهتم والده بالتركيز على تعليمه قواعد الموسيقى وإيقاعاتها بعدما لمس الحس الفني لديه حيث اصطحبه معه في الأفراح حتى أصبح مطرب فرقة والده الأول ولقب بـ بلبل المنصورة.

بتشجيع من والده تقدم رياض السنباطى بطلب لمعهد فؤاد الأول ـ الموسيقى العربية حاليًّا ـ ليدرس فيه، إلا أن أعضاء لجنة التقييم أصيبوا بحالة من الذهول، حيث كانت قدراته أكبر من أن يكون طالبًا لذا فقد أصدروا قرارهم بتعيينه في المعهد أستاذا لآلة العود والأداء، فبدأ مشواره الموسيقى كعازف في حفلات المعهد، انتقل بعدها إلى التلحين المنفرد.

حصل السنباطي على جائزة أحسن موسيقى من "اليونسكو" التي قالت عنه "إنه استطاع بالموسيقى التي قدمها التأثير على منطقة لها تاريخها الحضارى" فكان الموسيقار العربى الوحيد الذى حصل عليها، بعد أن رشحه الموسيقار التونسي صالح المهدي لها الذي رد على رسالة عبد الوهاب بأنه لا يوجد عربي واحد لا يعترف بأثر موسيقى السنباطى على الموسيقى العربية، كما صنفه المجلس الدولى للموسيقى بباريس ضمن أفضل 100 موسيقى في العالم.

المرة الوحيدة التي حضرها رياض السنباطى مع أم كلثوم على المسرح يقود فرقته الموسيقية كانت في حضور الرئيس جمال عبد الناصر وغنت أم كلثوم أغنية " طوف وشوف " فمنحه عبد الناصر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وأعطاه "السادات" بعد ذلك الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون وجائزة الدولة التقديرية في الفنون.

ظهر رياض السنباطي في السينما ثلاث مرات فقط، الأولى في فيلم "الوردة البيضا" مع عبد الوهاب، وكان دوره نصف دقيقة فقط والثانية فيلم "حلم الشباب"، والثالثة في فيلم "حبيب قلبى" بطلا مع هدى سلطان، وعلق على قلة أفلامه بقوله: لم أجد نفسي في التمثيل فاللحن هو عالمي.