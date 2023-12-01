أم إسلام قصة كفاح لم يضعفها ألم المرض، أمنيتها تسديد ما تبقى من ديون عليها وشراء تربة (فيديو)

هناك الكثير من المكافحين في حياتهم الذين يركضوا خلف ذرة امل لتجعلهم يستمروا في تلك الحياة وإضافة الكثير إلى حياتهم وحياة غيرهم مع ابتسامة في آخر اليوم تمحي كل آثار الألم والشدة التي يتعرضون لها خلال طريق كفاحهم في عملهم وحياتهم، ولم يقتصر الأمر على الرجال فقط بل هناك العديد من النساء المكافحات الذين أصبحوا رمز تتشرف به مختلف الأمم مثل أم إسلام فهي عماد الأمل.

أم إسلام لم تكن أم لثلاثة أولاد فقط بل هي سيدة مكافحة تعمل على مكنة خياطة صباحا وسائقة على التروسيكل ليلًا، لم تجعلها حدة المهنة وقسوتها على السير خلف حلمها وإبساط أولادها، حيث تعود بعد يوم قاسٍ ومجهود من العمل لتنظر إلى ابتسامة طفلها الصغير لتستعيد طاقتها ليوم آخر من الكفاح والعمل، تستيقظ أم إسلام كل صباح لتجعل ولدها يقوم بمهمة السائق على التروسيكل وفي نفس التوقيت تقوم هي بفتح محلها المتخصص بالخياطة ثم تنقلب الآية ليصبح اسلام خياط ووالدته سائقة.

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قالت أم إسلام أن مرضها أعاقها نوعا ما في عملها فقد أصيبت بـ كانسر الثدي وأصبحت تتآكل من كثرة الأدوية والعمليات بالإضافة إلى جلطتين جعلتها تشعر وكأنها روح بلا جسد، جسد ضئيل كثر به الأمراض وتعب من كثرة الأدوية التي شربتها، ولكن مع كل نظرة حب لأولادها وفي عز مرضها استطاعت أم إسلام كسر جميع الحواجز والعمل على التروسيكل وحمل الكثير من الأحمال رغم مرضها لأنها تعول على أولادها ووالدها المريض ذو العكازين.

تمنت أم إسلام أن تسدد ما تبقى من ديون عليها وشراء تربة لها كما تمنت مقابلة الفنان احمد العوضي وحمادة هلال لحبها الشديد لهم، فهي تشاهد العديد من أعمالهم خلال فترات راحتها، كمان تمنت مقابلة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.