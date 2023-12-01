الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

فاخر فاخر، جوكر السينما المصرية، والد فنانة شهيرة، وتوفي بذبحة صدرية قبل أن يشاهد آخر فلمين له

الفنان فاخر فاخر،فيتو
الفنان فاخر فاخر،فيتو

فاخر فاخر، نجم من الزمن الجميل، اشتهر بأدوار محقق النيابة في القضايا المختلفة، هو نجم من نجوم الأدوار الثانوية في السينما الكلاسيكية، جمع بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، وساعدته ملامح وجهه  في تمثيل أدوار الشر،  وبرع في الأدوار التاريخية مما جعله يتمتع بشعبية كبيرة، وهو في نفس الوقت والد الفنانة هالة فاخر ورحل في مثل هذا اليوم 1 ديسمبر 1962 عن خمسين عاما.


ولد الفنان فاخر محمد فاخر"الشهير بـ فاخر فاخر عام 1912، في قرية الدوير التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط،  عشق الفن وجرى وراء الفرق المسرحية التي كانت تأتي مع الموالد في الصعيد لكن رفضت أسرته اشتغاله بالفن فحضر الى القاهرة واكتشفه الفنان أحمد علام  الذي دفع به للعمل في مسرح رمسيس، للمشاركة في أدوار هامشية في مسرحيات يوسف وهبى فقدم أول أدواره لمدة دقيقتين في مسرحية "زهران ورستم "، وسرعان ما انتقل الى أدوار هامة فشارك في مجموعة من الأعمال المسرحية ومنها: شجرة الدر، غرام لص، في بيتنا رجل، المحروسة، السلطان الحائر، اللعب بالنار، راسبوتين وغيرها.

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الشخصية الشريرة الماكرة 

اتجه فاخر فاخر بعد ذلك إلى السينما عام1940 ولم يعد للمسرح ثانية  حيث أجاد بالسينما في تقديم دور وكيل النيابة، وضابط الشرطة، وكذلك العديد من الأدوار التي تنوعت بين الشخصية الطيبة الساذجة والشخصية الشريرة الماكرة، حصره الجمهور في الصف الثانى من النجوم،  وبالرغم من أن أدواره كلها أدوارا ثانوية لا ترقى إلى أدوار البطولة إلا أنها تركت بصمة مميزة في أعماله التي شارك فيها.

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كانت أول أعماله السينمائية فيلم " قلب امرأة" مع أمينة رزق وسليماننجيب عام 1940 تلاها أكثر من 120 فيلما منها: الخرساء، أولاد الفقراء، البؤساء، اليتيمتان، الأفوكاتو مديحة، قطار الليل، رصيف نمرة ٥، الفتوة، موعد مع المجهول، شاطئ الحب، التلميذة، الخطايا، رسالة من امرأة مجهولة، اللص والكلاب، رصيف نمرة خمسة.

فاخر فاخر مع يوسف وهبى فى أحد المشاهد السينمائية 

بالإضافة إلى فيلم "صلاح الدين الأيوبي" مع محمود المليجي، "عاصفة في الريف" مع يوسف وهبي وأمينة رزق وحسين رياض، "فتنة"، "أولاد الفقراء"، "سلامة" مع أم كلثوم، وبيومي أفندي، وكرسي الاعتراف مع يوسف وهبي وفى الاذاعة قدم مجموعة من المسلسلات منها: البيت الملعون، الكلمة الاخيرة، أيوب المصرى..

رحيل اثناء مسرحية السلطان الحاائر 


وهناك أفلاما شارك في تصويرها لكنه رحل قبل عرضها وهى "شفيقة القبطية" مع هند رستم وعرض 1963، الف ليلة وليلة مع شادية وعرض عام 1964، المماليك مع نبيلة عبيد وعرض عام 1965، ورحل أثناء تقديمه مسرحية السلطان الحائر على المسرح القومى.

زواج من خارج الوسط الفنى 

تزوج الفنان فاخر فاخر من خارج الوسط الفني مرة واحدة وأنجب ابنته الوحيدة هالة فاخر التي قدمت معه فيلما واحدا ـ وهى طفلة ـ خلال مسيرته التي استمرت 26 عاما بعنوان" لن أبكى أبدا "عام 1957، ومنه ورثت ابنته حب الفن وتعلقت بالتمثيل حتى يومنا هذا وهى تقول عن والدها: كان أجمل حاجة في حياتى وكان مثالا للاب الحنين يتعامل معها من منطلق الصداقة والحب.
 

فاخر فاخر مع زوجته وابنته الوحيدة هالة 

فى عام 1962 قام فاخر فاخر بتصوير عشرة افلام سينمائية دفعة واحدة مما أرهقه صحيا وأصيب بذبحة صدرية أنهت حياته بعد مسيرة فنية امتدت ربع قرن وهو فى الخمسين من عمره فى ديسمبر 1962.

وبعد وفاته، عرضت له بعض الأعمال الفنية التى لم تكن عرضت أثناء حياته ومنها فيلم "المماليك" مع عمر الشريف الذى عُرض فى العام 1965، وفيلم "ألف ليلة وليلة" مع شادية وفريد شوقى والذى تم عرضه فى عام 1964، أى بعد وفاته بعامين كاملين.

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هالة فاخر فاخر فاخر اليتيمتان السلطان الحائر ادوار الشر لن ابكى ابدا

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