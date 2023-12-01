إبراهيم سعيد: زيزو تلقى 3 عروض سعودية وهذا قرار إدارة الزمالك

كشف إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق عن تلقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، عدة عروض للرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": أحمد سيد زيزو تلقى عروض من ثلاثة أندية سعودية للرحيل عن الزمالك وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي يضع خطة لإقناع اللاعب بعدم الرحيل".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عقده مستمر حتى يونيو 2025 ويحصل على 83 مليون جنيه من نادي الزمالك خلال الفترة الحالية بواقع 23 مليون جنيه الموسم الماضي والموسم الحالي يحصل على 30 مليون والموسم المقبل 2024/2025 يحصل على 30 مليون أيضًا".

وتابع: "زيزو تلقى عروض مجددًا من الاتفاق والشباب والخليج السعودي تتخطى الـ 150 مليون جنيه لنادي الزمالك وعلى الرغم من قيمة المبلغ فإن إدراة النادي رفضت تمامًا مناقشة الفكرة لأن اللاعب من أفضل اللاعبين في مصر".

وواصل: "نادي الزمالك يرغب في ترضية زيزو بالتمديد لعامين حتى 2027 مع زيادة عقده لـ 40 مليون جنيه و50 مليون جنيه للموسم الأخير".

واختتم إبراهيم سعيد: "إدارة الزمالك ترى أن زيزو يستحق الترضية عن لاعب مثل أحمد فتوح الذي تم عرضه للبيع".

وعلى صعيد آخر رد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، على أنباء اقتراب أحمد سيد زيزو من الانتقال الى فريق الشباب السعودي في الميركاتو الشتوي المقبل.

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وانتشرت تقارير صحفية سعودية خلال الساعات الماضية بأن نادي الشباب دخل في مفاوضات جادة مع مسئولي الزمالك لضم زيزو في الميركاتو الشتوي المقبل.

أحمد سيد زيزو

وقال المصدر: إن نادي الزمالك لم يتلقَّ عرضًا رسميًّا من نادي الشباب السعودي حتى اللحظة لضم أحمد سيد زيزو.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك لن يرد على أي تقارير صحفية بضم زيزو أو رحيله دون تلقي عرض رسمي.

وتابع إن زيزو أهم لاعب في الزمالك، والتفريط فيه شبه مستحيل، ولكن إذا جاء عرض للاعب بكل تأكيد سيتم دراسته.

الزمالك وسوار الغيني

ومن ناحية أخرى، تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًّا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.



يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقًا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الخميس، عقب الفوز على مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك وفيوتشر في الدوري

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن ناحيته، أكد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك أن الفوز على مودرن فيوتشر بالدوري مهم جدًّا، والفوز ساهم في تقدم الفريق بجدول ترتيب الدوري.

معتمد جمال مدرب الزمالك

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز دفعنا للتقدم عدة مراكز ولكن المركز الخامس ليس هدف الزمالك ونسعى للمنافسة على البطولة".

وأضاف أن لم يبدأ بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيًّا من أجل إراحة اللاعب بعد مشاركته بصورة أساسية في مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، واعتمد عليه في الشوط الثاني لحاجة الفريق فنيا لخدماته.

وأوضح أنه يحرص على الحديث مع مجموعة اللاعبين البدلاء بشأن سبب عدم مشاركتهم في المباريات، وأضاف أنه يركز على تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا للمباريات.

وعلق على موقف مصطفى شلبي وموعد مشاركته في التدريبات قائلًا: "اللاعب يعاني من شرخ في القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت قيادة الجهاز الطبي ويتم تجهيزه بالشكل الأمثل بنسبة 100%" وأن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي يؤدي عمله على أكمل وجه وهو من أفضل رؤساء الأجهزة الطبية في مصر.

وأوضح أن سيد عبد الله "نيمار" طلب استكمال المباراة رغم إصابته في الدقائق الأخيرة بدوخة ولكن الجهاز الطبي رفض عودته للمباراة.

وأكد أن الزمالك أغلق ملف الدوري بعد لقاء فيوتشر، وسيركز حاليًّا في لقاء سوار الغيني من أجل تحقيق الفوز، وسيتم تجهيز الفريق للمباريات المقبلة.

وفي ما يخص موعد قرار عودة الثلاثي الموقوف للتدريبات قال معتمد جمال: "قرار إيقاف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي أمر يخص مجلس الإدارة حتى بعد انتهاء إيقافهم"