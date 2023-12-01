الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

حسام باولو: أتمنى العودة للزمالك بـ"بلاش"

حسام باولو، فيتو
حسام باولو، فيتو

أكد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، أنه يتمنى العودة للقلعة البيضاء مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال باولو فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، على قناة الزمالك: "أتمني العودة للزمالك وألعب حتى ولو ببلاش وأنهي مسيرتي الكروية داخل القلعة البيضاء".

وأضاف: "أستطيع مواصلة مشواري الكروي مع نادي الزمالك ومستواي تحسن للغاية فى الفترة الحالية".

وعلي صعيد آخر رد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، على أنباء اقتراب أحمد سيد زيزو من الانتقال الى فريق الشباب السعودي في الميركاتو الشتوي المقبل.

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وانتشرت تقارير صحفية سعودية خلال الساعات الماضية بأن نادي الشباب دخل في مفاوضات جادة مع مسئولي الزمالك لضم زيزو في الميركاتو الشتوي المقبل.

 

أحمد سيد زيزو 


وقال المصدر: إن نادي الزمالك لم يتلق عرضا رسميا من نادي الشباب السعودي حتى اللحظة لضم أحمد سيد زيزو.

 

وأشار المصدر الى أن الزمالك لن يرد على أي تقارير صحفية بضم زيزو أو رحيله دون تلقي عرض رسمي.

 

وتابع إن زيزو أهم لاعب في الزمالك، والتفريط فيه شبه مستحيل، ولكن إذا جاء عرض للاعب بكل تأكيد سيتم دراسته.

 

الزمالك وسوار الغيني 


ومن ناحية أخرى، تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.


يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الخميس، عقب الفوز على مودرن فيوتشر  في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

الزمالك وفيوتشر في الدوري 


وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ومن ناحيته، أكد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك أن الفوز على مودرن فيوتشر  بالدوري مهم جدا، والفوز ساهم في تقدم الفريق بجدول ترتيب الدوري.

 

معتمد جمال مدرب الزمالك 


وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز دفعنا للتقدم عدة مراكز ولكن المركز الخامس ليس هدف الزمالك ونسعى للمنافسة على البطولة".

 

وأضاف أن لم يبدأ بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيا  من أجل إراحة اللاعب بعد مشاركته بصورة أساسية في مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، واعتمد عليه في الشوط الثاني لحاجة الفريق فنيا لخدماته.

وأوضح أنه يحرص على الحديث مع مجموعة اللاعبين البدلاء بشأن سبب عدم مشاركتهم في المباريات، وأضاف أنه يركز على تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا للمباريات.

 

وعلق على موقف مصطفى شلبي وموعد مشاركته في التدريبات قائلا: "اللاعب يعاني من شرخ في القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت قيادة الجهاز الطبي ويتم تجهيزه بالشكل الأمثل بنسبة 100%" وأن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي يؤدي عمله على أكمل وجه وهو من أفضل رؤساء الأجهزة الطبية في مصر.

 

وأوضح أن سيد عبد الله "نيمار" طلب استكمال المباراة رغم إصابته في الدقائق الأخيرة بدوخة ولكن الجهاز الطبي رفض عودته للمباراة.

 

وأكد أن الزمالك أغلق ملف الدوري بعد لقاء فيوتشر، وسيركز حاليا في لقاء سوار الغيني من أجل تحقيق الفوز، وسيتم تجهيز الفريق للمباريات المقبلة.

 

وفيما يخص موعد قرار عودة الثلاثي الموقوف للتدريبات قال معتمد جمال:" قرار إيقاف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي أمر يخص مجلس الإدارة حتى بعد انتهاء إيقافهم"

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