الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة البحيرة يستكمل جولاته بالمرور على مستشفيي إدفينا والمحمودية (صور)

جولة تفقدية لمستشفيي
جولة تفقدية لمستشفيي إدفينا والمحمودية، فيتو

استكمل الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة جولاته المرورية بتفقد مستشفيي ادفينا والمحمودية المركزيين للاطمئنان على سير العمل بالمستشفيات، ومدى الاستعداد الطبي لتأمين العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
 

جولة تفقدية لمستشفيي إدفينا والمحمودية، فيتو
جولة تفقدية لمستشفيي إدفينا والمحمودية، فيتو
جولة تفقدية لمستشفيي إدفينا والمحمودية، فيتو


حيث قام بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى إدفينا المركزي في ساعة متأخرة من مساء أمس، بدأها بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على تواجد الفريق الطبى والتمريض على رأس العمل، وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى تقديم كافة الخدمات لمريض الطوارئ بشكل لائق.

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كما وجَّه بزيادة أفراد الأمن أمام الاستقبال لتنظيم الدخول، وبعدم السماح بالدخول سوى لفرد واحد مع الحالة منعًا لأي ازدحام أو تكدس في الطوارئ، مؤكدًا مجانية الخدمة تمامًا بالاستقبال والطوارئ، وعدم تكلفة مرضى الطوارئ أى أعباء مادية خارجية.

 

وتم الاطمئنان على رصيد الطعوم، وأيضًا المرور كذلك على باقي أقسام المستشفى والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة الرصيد من جميع الفصائل لتلبية احتياجات المرضى ولتلبية أي طوارئ.
 

وأكد تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بما يصب في مصلحة المرضى، كما أنه سيتم تقديم كافة الدعم للمستشفى من أجل العمل على راحة المرضى وتخفيف معاناتهم.

 

ثم توجه للمرور على مستشفى المحمودية المركزى،  لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط الإداري أثناء النوبتجية، والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
 

واستهل جولته بمراجعة قسم الاستقبال والطوارئ، وتابع الخدمة المقدمة لمريض الطوارئ، مؤكدا على أن ينال مريض الطوارئ كلأوجه الرعاية، فى ظل تواجد الفريق الطبي بشكل دائم.

جولة تفقدية لمستشفيي إدفينا والمحمودية، فيتو
جولة تفقدية لمستشفيي إدفينا والمحمودية، فيتو
جولة تفقدية لمستشفيي إدفينا والمحمودية، فيتو

 

ثم قام بالمرور على الحضانات وقسم العناية المركزة الجديدة، والتي تشمل 20 سريرًا، وأجهزه تنفس صناعي جديدة، كما تابع باقي أقسام المستشفى، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل.


 

وخلال المرور أكد أهمية الإهتمام بنظافة المستشفى كما وجه مدير المستشفى بتدريب التمريض على أدوية الكراش كار، وطالبهم بالتدريب المستمر والتدريب على رأس العمل بما يمثل أهمية لتجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

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وكيل صحة البحيرة البحيرة ادفينا المحمودية مديرية الصحة بالبحيرة جولة تفقدية

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