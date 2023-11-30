نشرة الحوادث، ضبط شبكة الراقصة قشطة لممارسة الأفعال المنافية للآداب، ومصرع شخصين في تصادم سيارتين بالشروق

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي نستعرضها معكم خلال النشرة التالية.

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتي ملاكي بالشروق

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب ٣ أشخاص آخرون في حادث تصادم سيارتين ملاكي باتجاه الجامعة البريطانية بطريق الشهداء بالشروق، وعززت هيئة الإسعاف بـ٣ سيارات لموقع الحادث.

وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى، كما تم نقل الجثتين لأقرب مشرحة بعد معاينة فريق من النيابة العامة لموقع الحادث.

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ضبط الراقصة فرسة في أحد الكباريهات

ألقت مباحث الآداب بمحافظة الجيزة، القبض على إحدى الراقصات وتدعى فرسة تعمل في كباريه سلطانة، بأحد مولات أكتوبر، بسبب الرقص دون تصريح.

وكانت معلومات قد وردت إلى مباحث الآداب بأن الراقصة تمارس الرقص داخل كباريه دون تصريح، وعلى الفور ألقت القبض عليها.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تديرها راقصة تدعى قشطة داخل أحد كباريهات الجيزة، بمنطقة العجوزة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين الـ٢٠٠٠ لـ١٠٠٠٠ جنيه في الساعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن 8 سيدات تقودهن راقصة تدعى قشطة كونت شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل كباريه، بجوار وزارة الشباب والرياضة بمنطقة العجوزة بمقابل مادي.

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وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهن وبمواجهة المتهمات اعترفن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بهدف جني المال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إحالة أوراق شخصين للمفتي جلبا طن مواد مخدرة عبر ميناء الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، إحالة أوراق كل من "م.م.غ" محبوس و" ب.ا.م" غيابيا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم الأخير من دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامهم بجلب طن مواد مخدرة مادة الأمفيتامين المخدر.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم رقم 97 لسنة 2022 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البحري إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كمية كبيرة من مخدر الأمفيتامين المخدر داخل حاوية قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الإسكندرية.