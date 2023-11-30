الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

شغالين في كباريه ومالناش في البطّال، تعرف على أقوال شبكة الراقصة "قشطة" أمام المباحث

راقصة أرشيفية, فيتو
راقصة أرشيفية, فيتو

استمعت مباحث الجيزة، لأقوال المتهمين بشبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تديرها راقصة تدعى قشطة داخل أحد كباريهات الجيزة، بمنطقة العجوزة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين الـ٢٠٠٠ لـ١٠٠٠٠ جنيه في الساعة.

وفي البداية أنكر المتهمين الاتهامات الموجهة قائلين “ما حصلش احنا بنشتغل بتصريح وفي كباريهات معروفة ومالناش في الشغل البطال”. 

وبتضييق الخناقات ومواجهتهم بالتحريات السرية اعترف بعض منهن بممارسة أنشطة منافية للآداب وأنكر البعض الآخر، وانتهت المباحث من محضر التحقيقات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.

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 الأعمال المنافية للآداب داخل كباريه

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن 8 سيدات تقودهن راقصة تدعى قشطة كونت شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل كباريه، بجوار وزارة الشباب والرياضة بمنطقة العجوزة بمقابل مادي.

 

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وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهن وبمواجهة المتهمات اعترفن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بهدف جني المال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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