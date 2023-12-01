الجمعة 01 ديسمبر 2023
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اقتصاد

تعرف على أسعار الأجهزة المنزلية المستعملة (فيديو)

الأجهزة المستعملة،
الأجهزة المستعملة، فيتو

يتجه العرسان إلى شراء الأجهزة المنزلية المستعملة بسبب غلاء الأجهزة الجديدة وذلك أدى إلى تغيير خطط الكثير من المقبلين على الزواج إلى شراء البوتاجاز والثلاجة وغيرها من الأجهزة المنزلية المستعملة. 

وقال محمد بائع في احدى محلات الأجهزة المستعملة أن تلك الأجهزة لها زبائن من مختلف الفئات والطبقات وليس مقتصر فقط على العرسان غير القادرين على دفع الأجهزة الجديدة، كما أن سوق التونسي من الأسواق المعروفة في أنحاء مصر التي تبيع تلك النوعية من الأجهزة بجودة مناسبة مقابل سعر مناسب.

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واضاف: هناك بوتاجاز ارستون كهرباء ايطالي بحالة ممتازة مقاس 90 سم و5 شعلة بـ 12 ألف جنيه ولكن سعره جديد تخطى حاجز 25 ألف جنيه، كذلك هناك بوتاجاز 5 شعلة تكنوجاز قادم من التجمع الخامس بـ 8500 جنيه، وثلاجة كريازي 14 قدم بـ 8000 جنيه، وديب فريزر كريازي 60×80 بـ 5000 جنيه.

وقام محمد بعمل باقة مكونة من ثلاجة كريازي 14 قدم جميع قطع غيارها قادمة من بلادها، بالإضافة إلى بوتاجاز 4 شعلة، وغسالة 6 كيلو مقابل 18 ألف جنيه فقط لا غير وذلك عرض للعرسان المقبلين على الزواج ويقف على عاتقهم تجهيز شققهم.

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