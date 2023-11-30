الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

تفريغ هواتف ومحادثات عاطلين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه بالقاهرة

حبس متهمين،فيتو
حبس متهمين،فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، بتفريغ هواتف ومحادثات شخصين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في مجال تسفير المواطنين للخارج، والنصب عليهم بالقاهرة والشرقية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمين بمحافظتي "القاهرة والشرقية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاحتيال على المواطنين وراغبي السفر للخارج، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

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وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 7 ملايين جنيه.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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