الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

التحقيق مع مالك مكتبة يطبع الملازم التعليمية بدون ترخيص

طباعة الملازم التعليمية
طباعة الملازم التعليمية بدون ترخيص، فيتو

تجري نيابة شرق القاهرة التحقيق مع مالك مكتبة يطبع العديد من الملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بها لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة بمنطقة عين شمس 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. 

حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مالك مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لطباعة وتصوير العديد من الملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بها لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 27000 ملزمة تعليمية وأغلفة خاصة بها لسنوات ومواد دراسية مختلفة، دون الحصول على تفويض أو تصريح.

وبمواجهة مالك المكتبة أقر بأنه المدير المسئول عن المكتبة وارتكابه بتلك المخالفات، بالاشتراك مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

واقعة أخرى 

وعلى نفس السياق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق مصنع  طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكى.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى حريق مصنع  طباعة وتغليف بحي الأندلس فى منطقة الروبيكى ودفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء لمكافحة ألسنة اللهب فيما دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات تمركزت فى محيط البلاغ لتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وتبين إصابة 3 عمال.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا  فيما يتولى رجال الإطفاء أعمال محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

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قرار ضد مالك مكتبة بتهمة تزوير المحررات والمستندات الحكومية في بني سويف

وتم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

يعاقب القانون التعدي على حقوق الملكية الفكرية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يجوز الحكم بمصادرة المضبوطات، وإغلاق المنشأة محل المخالفة، ونشر الحكم في الصحف اليومية أو في أي وسيلة إعلامية أخرى.

أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية

تعد حقوق الملكية الفكرية من الحقوق الأساسية للمبدعين، فهي تحمي إبداعاتهم الفكرية، وتشجعهم على الإنتاج والابتكار

 

الإدارة العامة لمباحث المصنفات الحماية المدنية بالقاهرة الحقوق المادية والادبية الملازم التعليمية حقوق الملكية الفكرية شرطة عين شمس نيابة شرق القاهرة

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قرار ضد مالك مكتبة بتهمة تزوير المحررات والمستندات الحكومية في بني سويف

ضبط مالك مكتبة بتهمة تزوير المحررات والمستندات الحكومية في بني سويف

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