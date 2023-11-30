الدوري الأوروبي، برايتون يفوز على آيك أثينا 0/1 ويصعد لدور الـ16

نجح فريق برايتون الإنجليزي في الصعود إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بفوزه بهدف نظيف على مضيفه آيك آثينا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.

وعلى ملعب (أوباب أرينا)، ظل التعادل السلبي سيد الموقف، حتى تمكن البرازيلي جواو بيدرو جيونجيورا من فتح باب التسجيل للضيوف برايتون من ضربة جزاء في الدقيقة 55.

وبهذا الفوز، حسم برايتون بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لكن سيتعين عليه حسم صدارة المجموعة في الجولة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات.

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وفي المقابل، يتعين على الفريق اليوناني، الذي غادر البطولة، أن ينافس على المركز الثالث في المجموعة وبالتالي اللعب في دوري المؤتمر الأوروبي.

محمد صلاح يحمل شارة قيادة ليفربول أمام لاسك

حمل النجم الدولي المصري محمد صلاح، شارة قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي في مواجهة لاسك لينز النمساوي، في المباراة التي الجارية الآن، على ملعب أنفيلد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.