نقيب الإعلاميين يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لرصد وتقييم التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية

أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين قرارا رقم (25) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لتغطية الانتخابات الرئاسية مصر 2024، برئاسة محجوب سعده سكرتير عام نقابة الإعلاميين وتضم في عضويتها نخبة متميزة من أساتذة الإعلام وخبرائه وهم التالي أسماؤهم:-

اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لتغطية الانتخابات الرئاسية مصر 2024

1. د / محمد شومان – عميد كلية الإعلام الجامعة البريطانية

2.د / هويدا مصطفى – عميد كلية الإعلام جامعة مصر

3. د / رضا عبد الواحد – عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر

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4. د / سامى الشريف – عميد كلية الإعلام الجامعة الحديثة

5. د / هبة شاهين – عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس

6. د / أشرف جلال – رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة

7. د / حنان يوسف – عميد كلية الاعلام بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا

8. د / أماني فهمى –عميد كلية الاعلام ب(msa)

9. د/ خالد عبد الجواد – عميد شعبه الاعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام

10. د/عمرو الليثي – خبير إعلامي ومقدم برامج

11. ا/نشأت الديهي – خبير إعلامي ومقدم برامج

12. ا/ عبد الفتاح حسن

رئيس قنوات النيل المتخصصة الأسبق

13. ا / سامح الشوادى – مخرج وخبير إعلامى

14. ا/ محمد عبده – خبير إعلامي ومذيع النشرات والبرامج السياسية

15. ا/ نهى توفيق – خبير إعلامى ومذيع النشرات والبرامج السياسية

وأكد نقيب الإعلاميين أن اللجنة تختص بالمتابعة ورصد تغطية الوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة بالإضافة الى جانب تقييم أداء الوسائل الإعلامية الأجنبية الناقلة والمهتمة بتغطية الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن اللجنة تضم خبرات كبيرة في الاعلام الأكاديمى والتطبيقى وهذا ينعكس إيجابيا ومهنيا على دقة الرصد للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.