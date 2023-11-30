الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

محمد صلاح يحرز الهدف الثالث لليفربول في مرمي لاسك لينز

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أحرز محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول في مرمي لاسك لينز بالدقيقة 51 من ضربة جزاء في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

تشكيل ليفربول ضد لاسك لينز

حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

الدفاع: جو جوميز- إبراهيما كوناتي - جاريل كوانساه - كوستاس تسيميكاس.

الوسط: وتارو إندو - ريان جرافينبيرش- هارفي إليوت.

الهجوم: محمد صلاح- كودي جاكبو- لويس دياز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول كل من: بيتالوجا - فيرجيل فان دايك - دومينيك سوبوسلاي - داروين نونيز - ماك أليستر - كورتيس جونز - جويل ماتيب - تشامبرز - جوردون - بن دوك - ألكسندر أرنولد - برادلي.

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تشكيل لاسك لينز أمام ليفربول

لوال - بيلو - تالوفيروف - زيريس - لوبيتيتش - زولي - أندرادي - أوسور - لوبيتش - ستويكوفيتش - هورفاث.

ترتيب مجموعة ليفربول في الدوري الأوروبي

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط فيما يأتي لاسك لينز في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط خلف فريقي تولوز الوصيف برصيد 7 نقاط وسانت جيلواز صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

بطل العالم في الشطرنج يدعو محمد صلاح للعب مباراة

وجه بطل العالم في الشطرنج النرويجي ماجنوس كارلسن، الدعوة لـ محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، لمواجهة قوية بعد تصريحات الأخيرة، بعشقه للعب الشطرنج على الإنترنت.

وكشف محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن لعبته المفضلة بخلاف كرة القدم، والخدعة التي يقوم بها مع منافسيه عبر الإنترنت.

وأكد محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنه يعشق لعبة الشطرنج  ويقوم بمواجهة منافسين مختلفين عبر الإنترنت قائلا: "ألعب كل يوم حرفيًا، أنا مدمن هذه اللعبة".

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