الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عقارات

بدء التقديم على ترشح أعضاء مجلس أمناء حدائق أكتوبر، غدا

محمد مصطفى رئيس جهاز
محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر، فيتو

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية فتح باب التقديم بطلبات الترشيح للدورة 2024 – 2025 لعضوية مجلس أمناء ممثلي السكان بمدينة حدائق أكتوبر غدًا السبت 2 ديسمبر المقبل، وحتى 16 ديسمبر.

وحدد الشروط التي يتعين توافرها في المتقدمين كالتالي:

  • التمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين.
  • لا يقل عن 21 سنة.
  • أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ.
  • أن يكون محل الإقامة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة مثبت ببطاقة الرقم القومي.
  • تقديم صحيفة الحالة الجنائية خالية من أي أحكام.
  • ألا يكون المتقدم من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها.
  • ألا يكون المتقدم سبق له رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء لمدة 3 دورات كاملة.

 كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن خريطة بأماكن شقق الطرح التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًّا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

وخريطة الشقق المطروحة كالتالي:

الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين)، وفي(الفيوم - طامية) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (البحيرة - وادي النطرون)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق)، وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").

 

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والوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة)

 وفى (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف - "بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس") التحويل إلى (بني سويف - بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية - الخانكة) التحويل إلى (القليوبية - العبور الجديدة)

 وفي (سوهاج - "الكوثر -جهينة - ساقلتة") التحويل إلى (سوهاج - سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط - "مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط - أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية - صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية - العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).

 في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي.

 ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي، مع سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان وملحق كراسة الشروط، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

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