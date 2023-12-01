الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

تفاصيل جديدة في مقتل شاب على يد أقاربه بعين شمس، والده بالتحقيقات: استخدم أشقاؤه السيف في قتله

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

واصلت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق في مصرع شاب على يد أقاربه في مشاجرة وقعت في منطقة عين شمس.

 

أقوال والد المجني عليه 

واستمعت النيابة إلى أقوال والد المجني عليه إن المشاجرة وقعت بينه وبين أشقائه، ونجل عم المجني عليه وزوجته.

وقال والد المجني عليه “حسين جودة" إنه كان يسير في الشارع عندما شاهد أشقائه ونجل عمه وزوجته يتشاجرون، فتدخل لفض المشاجرة.

وأضاف أن أشقائه ونجل عمه اعتدوا عليه بالضرب، ثم أسرع نجله "حسين" للدفاع عنه، مما أثار غضب المتهمين، الذين هاجموه بالضرب والطعنات، مما أدى إلى مقتله.

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تفاصيل الحادث

ووفقًا لوالد المجني عليه، فإن الخلافات بينه وبين أشقائه بدأت منذ 18 عامًا، وتطورت في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى حد تحرير محاضر في مراكز الشرطة.

وأضاف أن المتهم في واقعة قتل نجله كان دائمًا يثير المشاكل بينه وبين أشقائه، وأن الخلافات بينهما كانت تصل إلى حد التهديد بالقتل.

وأوضح أن نجله "حسين" كان متوجهًا إلى العمل عندما شاهده أشقائه ونجل عمه وزوجته يتشاجرون، فتدخل لفض المشاجرة.

 

استخدموا “السيف” في القتل

وأضاف أن أشقائه ونجل عمه اعتدوا عليه بالضرب المبرح، مما أدى إلى سقوطه على الأرض.. كما أن نجله "حسين" حاول الدفاع عنه، مما أثار غضب المتهمين، الذين هاجموه بالضرب والطعنات، مما أدى إلى مقتله.

وأوضح: أن المتهمين استخدموا في هجومهم على المجني عليه أسلحة بيضاء، منها سيف، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة أدت إلى وفاته.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب الإنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 


بداية الواقعة 

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة قسم شرطة عين شمس وسقوط قتيل.
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وأن مشاجرة نشبت بين مسن وزوجته وأبنائه وشقيق الأول أقدم خلالها الطرف الأول بالتعدي على الطرف الثاني.

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دلت التحريات أن المتهمين طعنوا نجل الطرف الثاني في رقبته وجسده مما أسفر عن مصرعه.
تم القبض على المتهمين تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم. 

 

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