بحضور النقاد، حفل تأبين للفنان الراحل عز الدين نجيب بجمعية محبي الفنون الجميلة (صور)

أقيم اليوم حفل تأبين للفنان التشكيلي عز الدين نجيب بجمعية محبي الفنون الجميلة بحضور المثقفين والنقاد والفنانين التشكليين.

نقيب التشكيليين السابق

وقال الدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين السابق: "إن الفن فقد شخصية مهمة مثل عز الدين نجيب وهو يستاهل أننا نتكلم عنه كتير".

عز الدين ينقل نبض الشعب

وأكد محمد نوار عضو مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة: "عز الدين نجيب كان بالنسبالي أستاذ وصديق وهو ينقل نبض الشعب بكل صدق".

وأضاف الناقد الفني محمد كمال قمنا بتكريم عز الدين نجيب بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية عام ٢٠١٥ بجمعية محبي الفنون الجميلة وهو كان رقيقا جدا.

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تجربة عز الدين نجيب بقصر ثقافة كفر الشيخ

وتابع الناقد الفني: "اتولدت لما عز الدين نجيب بدأ تجربته بقصر ثقافة كفر الشيخ وتجربته هي التي كونته على المستوى النقدي والفني وهو كان مشروع تأسس في كفر الشيخ وكان قافلة ثقافية".

وأردف "كمال": "وحيوية الثقافة في كفر الشيخ وقت عز الدين أفضل من الآن لانه حولها عاصمة ثقافية في وقتها".

عز الدين نجيب كان مثقفا وطنيا عميقا

وقال محمود عوضين: "إن هذا التأبين هو احتفال بفنان عظيم نادر الوجود لأن عز الدين نجيب كان مثقفا وطنيا عميقا بكل ما تحمله الكلمة".

وأضاف: تم تعيين عز الدين نجيب مديرا لقصر ثقافة كفر الشيخ في مقتبل حياته الوظيفية لتحقيق العدالة الثقافية لأن الثقافة من وجهة نظره ليست مقتصرة على القاهرة والاسكندرية فقط وهذه الفكرة كان يعتنقها عز الدين نجيب.

وتابع: “ذهب عز الدين نجيب إلى كفر الشيخ وهو لم يعرف أي شيء وقابل محافظ الشرقية وقتها جمال حماد لتطوير قصر الثقافة وتطوير الفرقة المسرحية الخاصة بكفر الشيخ وكان يسعى لارتقاء ثقافة المجتمع وقد أسس قافلة ثقافية تتجول بين القرى والنجوع وتحولت تلك القوافل لمؤتمرات”.

الفنان عز الدين نجيب

وقد رحل عن عالمنا الفنان التشكيلى عز الدين نجيب، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض حيث إنه كان يعانى من أزمة قلبية ما أسفر على إجراء عملية في القلب، بأحد مستشفيات مصر الجديدة، بحسب ما نشره الناقد الدكتور أحمد مجاهد.

ويعد الفنان عز الدين نجيب، واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 – 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995).

وشغل عضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف 1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).